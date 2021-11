Guvernul Gavrilița, la 100 de zile de mandat: Cu ce s-a lăudat premierul

”Criza prețurilor. Multe zone ale lumii se confruntă cu aceste crize. Noi am avut un an agricol excelent. Agricultorii au vândut roada la prețuri foarte bune. Am crescut pensia minimă la 2 000 de lei, măsură ce a ajutat peste 180 de mii de pensionari. Am crescut alocațiile sociale, am crescut ajutorul pentru perioada rece a anului, am creat mecanismul pentru a compensa facturile cetățenilor la consumul de gaze naturale”, a comunicat Gavrilița.