"Legea poate fi ocolită": Marina SUA a găsit modalitatea de a se consolida în Marea Neagră

”Legea poate fi ocolită”: Marina SUA a găsit modalitatea de a se consolida în Marea Neagră

Gruparea de nave SUA este susținută de vase ale aliaților regionali, iar din aer este protejată de aviația americană bazată în Europa.

Se pare că americanii au decis să se stabilească pentru mult timp în Marea Neagră. În timp ce Flota a șasea împreună cu aliații NATO se pregătesc să respingă „agresiunea rusă”, Washingtonul îndemnă să fie revizuită Convenția de la Montreux pentru a-și spori considerabil forța militară în regiune. La ce poate duce acest lucru - citiți în materialul RIA Novosti.Scopul manevrelorExercițiile militare maritime sunt conduse de nava amiral a Flotei a șasea, vasul de comandă din clasa Blue Ridge ”Mount Whitney”, care a intrat deja pentru a treia oară în Marea Neagră din 2014. Acesta este de fapt un punct de comandă plutitor, înțesat cu cele mai moderne echipamente electronice, mijloace de comunicare și spionaj. De la bordul acestuia, comandamentul primește operativ informațiile tactice necesare dirijării eficiente a tuturor formațiunilor. Navei amiral îi țin companie distrugătorul cu rachete din clasa Arleigh Burke ”Porter” și de tancul ”John Lenthall”. Gruparea este susținută de nave ale aliaților regionali, iar din aer este acoperită de aviația americană dislocată la baze din Europa. Inclusiv bombardiere strategice B-1B.Ministerul rus al Apărării consideră că manevrele neprogramate ale SUA în apropierea granițelor sunt destabilizatoare. ”Unul dintre obiective este exploatarea militară a teritoriului Ucrainei”, a precizat ministerul. - Ținând cont de faptul că, pe lângă Marina SUA, este planificat implicată implicarea în exerciții a aviației tactice, de patrulare și strategice, precum și contingente ale forțelor armate ale Bulgariei, Georgiei, României, Turciei și Ucrainei, este evident că are loc studierea presupusului teatru de operațiuni militare, în cazul pregătirii de către Kiev a unei soluții militare în sud-est”.Sosirea navelor militare în Marea Neagră a fost precedată de o serie de ”salve” mediatice. La sfârșitul lunii octombrie, influenta publicație Politico a venit cu o „senzație”: Kremlinul concentrează trupe la granița cu Ucraina, planificând clar o invazie de proporții. Drept confirmare, au publicat imagini prin satelit cu tehnică militară din regiunea Elnia. Este adevărat că au uitat să comunice că de la acest oraș din regiunea Smolensk până în Ucraina sunt peste 250 de kilometri în linie dreaptă. Alte medii de informare occidentale au difuzat imediat știrea provocatoare.La începutul lunii noiembrie, șeful CIA, William Burns, a sosit la Moscova pentru negocieri. Potrivit CNN, scopul vizitei a fost „de a avertiza Kremlinul că Statele Unite monitorizează cu atenție concentrarea de trupe rusești la granița cu Ucraina”. Probabil că șeful de la spionaj stă la fel de prost cu geografia ca și jurnaliștii de la Politico.De aceeași boală pare să fie atins și Pentagonul. „Continuăm să urmărim mișcările îngrijorătoare ale militarilor ruși în regiunile vestice ale Rusiei și în jurul Ucrainei, - s-a pronunțat purtătorul de cuvânt al Apărării americane John Kirby. - Îndemnăm Rusia să-și explice intențiile, ce fac ei de fapt acolo”.Reprezentantul oficial al Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a calificat toată această situație drept o campanie fake. Însă mașinăria retoricii anti-rusești a fost lansată de mult în Occident, iar să o oprească nu are cine. Zilele acestea, congresmenii republicani americani Mike Rogers și Mike Turner au vorbit despre necesitatea de a-i furniza Ucrainei arme letale și de a trimite nave de luptă în Marea Neagră pentru a „stăvili și respinge agresiunea”.Adunarea mulțimiiPotrivit Convenției de la Montreux din 1936, tonajul total al navelor militare în Marea Neagră ale oricărui stat din afara regiunii acesteia nu poate depăși pe timp de pace 30 de mii de tone. Gruparea actuală a Flotei a șasea se încadrează cu greu în această limită. Anume din cauza restricțiilor legale americanii nu au cărat niciodată prin Bosfor principala forță de șoc - portavioane nucleare cu deplasamentul de 80 de mii de tone.Evident că Washingtonului nu-i convine acest lucru. Ei înțeleg perfect că este puțin probabil ca trei, fie chiar și cele mai moderne nave, să poată depăși flota rusă de la Marea Neagră, care are susținerea unui puternic grup mixt desfășurat în Crimeea. Este puțin probabil că americanii vor îndrăzni să încalce direct Convenția de la Montreux - cel puțin pe timp de pace. Dar există și alte variante.Astfel, influenta publicație de la Washington The Hill, care este citată cu grijă de congresmeni, a publicat un articol al locotenent-comandantului marinei militare Brian Harrington „America și NATO trebuie să se opună dominației Rusiei în Marea Neagră”. Autorul recunoaște că sistemele de rachete Bastion și Calibru desfășurate în Crimeea și la bordul navelor Flotei Mării Negre, precum și o grupare importantă a aviației, îi permit Moscovei să acopere un teritoriu vast cu o cupolă a așa-numitei zone de acces interzis (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Prin aceasta, Pentagonul are în vedere regiunile în care trupele americane vor suporta pierderi nejustificat de mari în cazul unui conflict armat direct.A2AD poate fi penetrată numai datorită superiorității numerice și tehnologice semnificative a mijloacelor de foc. Harrington a propus să fie ocolite limitările Convenției de la Montreux. Fiecare țară membră a Alianței Nord-Atlantice, care dispune de o flotă militară puternică, să trimită două sau trei fanioane în Marea Neagră. O astfel de formațiune, consideră el, va deveni practic invincibilă.Avem cu ce răspundeÎnsă o asemenea desconsiderare impertinentă a tratatelor internaționale nu va trece neobservată. Rusia va aprecia acest lucru drept o pregătire directă pentru un război regional.Iar asta se poate transforma foarte repede într-un război mondial, cu un finalul nuclear. Este puțin probabil ca Washington și Bruxelles vor îndrăzni o escaladare. Totuși, încercările de tatonare a hotarelor Rusiei în Marea Neagră vor se vor înteți.”Ei nu sunt singurii în astfel de verificări și în astfel de abordări. Mai departe, din câte înțeleg, urmează să aibă loc exerciții cu vecinii noștri: cu flota georgiană și cu flota ucraineană. Ei bine, și noi desfășurăm și vom desfășura exerciți”, a comentat ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, vizita navelor Flotei a șasea.Într-adevăr, drept răspuns la manevrele militare maritime ale țărilor occidentale, Rusia și le organizează pe ale sale. Astfel, zilele trecute, fregata „Amiral Essen” a efectuat exerciții de apărare a punctului de dislocare a navelor Flotei Mării Negre de atacurile aviatice și de rachetă. Fanionul a escortat și a distrus cu succes, cu arme antiaeriene, toate țintele de antrenament.În afară de aceasta, în Marea Neagră au ieșit forțele anti-submarin - navele „Eisk” și „Kasimov”. Activitatea de luptă a submariniștilor în Marea Neagră este ținută secret. Dar nu există nicio îndoială că echipajele a șase submarine diesel-electrice ale Proiectului 636.3 ”Varșaveanka”, care țin de Districtului Militar de Sud, îi urmăresc non-stop pe toți cei care încearcă să zdrăngănească din arme.

