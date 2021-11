https://sputnik.md/20211112/doctor-situatia-terapie-intensiva-pacienti--46358880.html

Doctor din terapie intensivă: Șase din zece pacienți cu COVID-19 nu vor pleca acasă

CHIȘINĂU, 12 nov - Sputnik. Spitalele sunt pline cu pacienți grav bolnavi de COVID-19, iar sistemul medical cu greu mai face față fluxului mare de pacienți. De la o zi la alta, mor tot mai mulți oameni, iar situația devine tot mai dificilă pe motiv că în secțiile de terapie intensivă ajung persoane într-o stare extrem de gravă, iar lupta pentru viața lor este una acerbă. Alexandru Botizatu este șeful departamentului Anesteziologie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Republican. Este primul moldovean care s-a vaccinat împotriva COVID-19 în Moldova, atunci când s-a dat startul Campaniei naționale de imunizare. Doctorul spune că deși numărul infectărilor zilnice scade ușor, totuși în Terapie Intensivă nu încetează să ajungă oameni care cu greu mai pot fi salvați.„Dacă două săptămâni în urmă aș fi spus că situația este foarte gravă, acum aș spune că este dramatică. Nu este sincronizarea asta între scăderea numărului de cazuri și situația dramatică din terapie intensivă. În prezent, în terapie intensivă se află o categorie de pacienți extrem de gravi. Nu mi-aș fi imaginat anul trecut sau în septembrie, atunci când spuneam că e cel mai greu, că o să ajungem aici. Am ajuns într-o situația atât de complicată din cauza că la Terapie Intensivă ajung extrem de gravi”, a declarat Alexandru Botizatu.Doctorul are o explicație la cele întâmplate: în primul rând, în secțiile de terapie intensivă, în majoritatea cazurilor ajung cei nevaccinați, iar într-al doilea rând, oamenii se adresează foarte târziu la medic. „Dacă înainte pacienții se adresau la medic după primele simptome, le curgea nasul, aveau dureri de cap, dar acum din frică, din lipsă de cunoștință despre boală, din temerea că dacă ești pozitiv, atunci mahalaua se va uita chiorâș la tine, ei nu apelează ca să se testeze, ei spun că e răceală și ajung să ceară ajutor medical în ultimul moment”, a precizat doctorul.Botizatu spune că spitalele sunt pline cu pacienți gravi, iar instituțiile medicale raionale au ajuns să ceară ajutorul medicilor din Chișinău, deoarece nu se pot descurca cu numărul mare de bolnavi. Șeful departamentului Anesteziologie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Republican susține că, în ultimele două luni, presiunea asupra personalului medical a crescut semnificativ. De vină se face tulpina Delta a noului coronavirus, dar și celelalte mutații pe care le mai suportă virusul. Botizatu spune că din punct de vedere statistic nu prea s-au schimbat multe, comparativ cu cifrele de acum jumătate de an, de exemplu. Potrivit doctorului, și acum în secțiile de terapie intensivă ajung în medie doi din zece pacienți, dar problema este că noua tulpină este mult mai agresivă și distruge organismul uman cu repeziciune. „Dacă anul trecut am avut un virus cu o virulență mai joasă, atunci acum, deja științific este dovedit, acestă formă este mult mai agresivă. Avem un virus cu o mutație agresivă și această o virulență foarte mare, ceea ce înseamnă că odată ce ajunge în organism, el are o rată de multiplicare sau de menținere a virusului în organism foarte mare și organismul nu rezistă, nu reușește să-l oprească”, a adăugat specialistul. Alexandru Botizatu afirmă că nu au fost identificate simptome noi în rândul bolnavilor de COVID-19, dar cert este că acum, pacienții luptă cu o manifestare mult mai dură a bolii. Noua tulpină a coronavirusului a făcut ca boala să întinerească, susține doctorul. Botizatul spune că pe paturile de Terapie Intensivă ajung și pacienți tineri, fără boli cronice, dar care nu sunt vaccinați. „Sunt foarte mulți tineri cu forme grave. Absolut toți tinerii sunt nevaccinați,. (...) Acum sunt tineri sub 25 de ani cu forme foarte grave. Forma gravă e atunci când plămânii lor cedează prin rupturi. Ei fac pneumotorax, adică practic plesnesc la propriu plămânii și această complicație este practic echivalentă cu decesul”, spune șeful departamentului Anesteziologie și Terapie Intensivă.COVID-19 este nemilos și cu gravidele, dar și cu micuții, care din cauza necesității de a se efectua operația de cezariană, nu întotdeauna supraviețuiesc. Doctorul a menționat că pe 30 septembrie a fost făcută o actualizare a protocolului de tratament a bolnavilor de COVID-19, dar a precizat că nu s-au făcut mari modificări, deoarece nu există încă un tratament special pentru noul coronavirus. „Unele preparate care la început se considerau eficiente, ele au fost excluse. S-a schimbat doza la hormoni care prin utilizarea dozelor mai agresive dau beneficii. Dar un tratament specific nu există. (...) Noi am ajuns la tratamentul de suport. Asta înseamnă vitamine, antibiotice, gastro - hepatoprotector, neuroprotector, cardioprotector. Noi încercăm să menținem organismul, îi dăm energie și putere ca să lupte cu virusul. Dăm oxigen, că asta o putem face cu diferite dispozitive medicale”, susține specialistul.De mai bine de un an și jumătate, medicii din prima linie duc o luptă continuă pentru viețile celor infectați cu noul coronavirus. Această presiune psihologică a făcut ca doctorii să devină mai depresivi și anxioși, spune Botizatu. Totuși, el afirmă că, în pofida greutăților, nu au plecat mulți lucrători medicali din sistem. Chiar și așa, este nevoie de cadre, susține Botizatu, pentru a se putea face față fluxului mare de bolnavi din secțiile de terapie intensivă. Alexandru Botizatu spune că dacă la începutul campaniei de vaccinare vedea lumina în capătul tunelului, atunci acum, când oamenii ezită să se imunizeze, iar numărul cazurilor noi este în creștere, se pierde orice speranță ca în curând să revenim la o viață normală, ca până la pandemie. Doctorul spune că reticența oamenilor de a se vaccina vine și de la faptul că oamenii nu au încredere în medici, iar vina le aparține tot lor, doctorilor, spune Botizatu. Chiar și așa, specialistul afirmă că lucrătorii medicali trebuie să depună tot efortul ca oamenii să-și recapete încrederea în sistemul medical și să aleagă să se imunizeze împotriva COVID-19.„Niciodată nu aș fi pentru obligativitatea vaccinării, atunci pierdem ce ne-am dorit dintotdeauna ca să trăim într-o societate democratică, într-o țară liberă. (...) Dar sunt pentru aceea că dacă tu vrei să te duci într-un loc public, tu trebuie să urmezi niște recomandări date de autorități. Regula mea este că: „dreptul tău se termină acolo unde începe dreptul celuilalt” și dacă tu te duci acolo unde sunt oameni vaccinați, respectă niște măsuri epidemiologice, iar tu nu le respecți, atunci tu nu ai ce căuta în acel loc. Fiindcă tu nu respecți acele măsuri, iar dreptul tău se termină aici, unde încep alte libertăți ale celuia care a ales să se vaccineze”, a conchis doctorul. Amintim că bilanțul cazurilor de COVID-19, în țara noastră, a ajuns la 350 679. Totodată, peste 8 320 de persoane au pierdut lupta cu noul coronavirus. Datele mai arată că până acum, 898 136 de persoane s-au vaccinat cu schema completă împotriva COVID-19.

