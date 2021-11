https://sputnik.md/20211112/donbasul-razboi-ucraina-46357931.html

Donbasul obișnuit: Fiica a fost sfâșiată, brațul meu a fost rupt, fiul a devenit invalid

În biroul Rossotrudnichestvo de la Moscova a fost deschisă o expoziție neobișnuită numită Copiii Donbasului - copiilor Karabahului

Aleksei StefanovExpoziția „Copiii desenează lumea”, care a fost deschisă la Rossotrudnichestvo, are ca scop sprijinirea copiilor din Donbas și Nagorno-Karabah. Scopul ei este de a atrage atenția comunității mondiale asupra problemei asigurării securității copiilor în zonele de război. În Donbas copiii mureau zilnic"Sunt din Horlivka, regiunea Donețk, am venit să împărtășesc povestea mea personală. Doi din cei patru copii ai mei au murit în timpul războiului - două fiice. Cea mai mare a fost sfâșiată în două de un obuz, fiul, care avea atunci 2,5 ani, a devenit - a suferit răni grave la ochi, față, arsuri, răni de schije, iar mie mi-a fost sfâșiată în fața lui", a povestit Anna Tuv, reprezentanta văduvelor și mamelor din Donbas, amintindu-și ziua în care un obuz a lovit casa sa. Și-a născut fiica cea mică sub focuri de armă. Ba chiar s-a înregistrat la evidența medicului doar cu o zi înainte de a naște, pentru că știa că în primul rând sunt bombardate clinicile pentru copii, spitalele, grădinițele și locurile de joacă. Iar prietena apropiată a Annei a rămas acasă și a pierdut trei copii deodată - în timpul bombardamentului i-a ascuns în baie, dar chiar acolo a nimerit obuzul.„Și sunt o mulțime de astfel de istorii. Ne trimiteam copiii la școală cu insigne în piept pe care erau indicate cu grupa lor de sânge și numele de familie, ca să poată fi identificați și ajutați. Se întâmpla cu regularitate să-ți duci copilul la școală la 8, iar la 9 să alergi deja după el, pentru că începea bombardarea. Copiii se ascundeau înspăimântați de-a lungul coridoarelor și sub mese, pentru că nu existau adăposturi anti-bombe. Iar peste 300 de copii au devenit cu dizabilități - au rămas fără brațe și picioare", spune ea. Adăugând că toți au nevoie de reabilitare, pentru că psihicul lor este schilodit.Femeia își amintește că atunci când au fost încheiate primele acorduri de la Minsk, oamenii au crezut că acesta este sfârșitul războiului și s-au întors la casele lor. Familia Tuv a început chiar să crească vaci și porci, dar apoi s-au reluat bombardamentele, iar casa ei a fost distrusă până la temelie. Tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă încă în patria ei ea numește un adevărat genocid.Expoziția nu este despre copii, ci despre responsabilitatea adulțilorPrimii au admirat desenele copiilor șeful Rossotrudnichestvo Evgheni Primakov și vicepreședintele Dumei de Stat Anna Kuznețova. Expoziția a început în foaier și s-a extins în sala de conferințe, unde lucrările au împodobit toți pereții.„Consider vernisajul expoziției de lucrări pentru copii, care au devenit victime ale intrigilor politice ale adulților, un eveniment important și cutremurător în același timp. Această expoziție nu este doar despre opere de artă, nu doar despre desene, este despre responsabilitatea adulților care sunt îndemnați să protejeze viitorul copiilor lor. Și despre acele obligațiuni pe care nu le-au îndeplinit, ci de care au făcut abuz”, a spus Anna Kuznețova. Ea a atras atenția că, privind desenele, „vedem că copiii sunt mai înțelepți decât adulții”. Ei nu își pictează orașul, casa lor, ei pictează planeta, realizând că pacea din casa lor depinde de pacea de pe planetă. „Mi-ar plăcea ca, călătorind prin țara noastră, prin lume, îndemnurile acestor copii din desene să fie auzite”, a spus fostul comisar prezidențial pentru drepturile copilului.Prima victimă a războiului este o fetiță pe nume VictoriaPrima victimă civilă a războiului de 44 de zile din Nagorno-Karabah a fost o fetiță de 8 ani pe nume Victoria din orașul Martuni, a declarat Arsen Melik-Shahnazarov, consilier al ministrului de externe al republicii nerecunoscute Nagorno-Karabah. În dimineața zilei de 27 septembrie 2020, părinții ei Anahit și Igor Gevorkian s-au trezit din cauza împușcăturilor, și-au dat seama că a început războiul și, în confuzie, nu au acordat importanță cuvintelor fiicei lor, care a vrut să se uite la o pasăre."Această pasăre s-a dovedit a fi o dronă. Anume spre ea a alergat fetița în curte, când s-a produs explozia. Mama și fratele ei mai mic Arțvik, care au fugit după ea, au fost răniți de schije. A început învălmășeala și panica. Fetița era plină de sânge și cu greu putea respira. Părinții au încercat să-și salveze fiica, au mers la autobuz, sperând să ajungă rapid la cel mai apropiat spital, dar în cabină Vika a încetat să mai respire... ", a povestit Arsen Melik-Shahnazarov istoria unei familii armene.Să salvăm cât mai mulți copii„Ideea expoziției de astăzi nu este doar că imaginile desenate de copiii din Donbas pentru copiii din Karabah atârne în clădirea Rossotrudnichestvo. Ideea este în istoria copiilor care stau în spatele acestor desene, care, din păcate, au văzut și văd războiul. Acestea nu sunt desene ale unor copii fericiți care sunt în siguranță. Aceasta este trăit și ceva care doare”, a spus Evgheni Primakov. El atrage atenția că autorii lucrărilor expuse nu sunt copii străini și spune că „noi, țara, societatea nu putem sta deoparte, știind că acești copii mor, că sunt schilodiți de actualul stat ucrainean”.După deschiderea expoziției, în sala de conferințe a avut loc o masă rotundă, la care s-a vorbit mult despre necesitatea dezvoltării unor mecanisme și algoritmi care să asigure siguranța copiilor în zonele de luptă, despre implementarea unui program de reabilitare fiziologică și adaptare psihologică a copiilor răniți și asigurarea în continuare a siguranței copiilor în zonele de conflict.De asemenea, s-a decis organizarea unei acțiuni de răspuns - să fie dedicate desenele copiilor din Karabah copiilor din Donbas.Și a existat și o propunere de a planta „Aleea Îngerilor” în Erevan sau Stepanakert, dând fiecărui copac numele unui copil decedat. Pentru ca amintirea fiecărei vieți pierdute să nu fie ștearsă de pe fața pământului.

