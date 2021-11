https://sputnik.md/20211113/alexandr-lukasenko-a-spus-care-sunt-relatiile-lui-cu-vladimir-putin--46388515.html

Alexandr Lukașenko a spus care sunt relațiile lui cu Vladimir Putin

Alexandr Lukașenko a spus care sunt relațiile lui cu Vladimir Putin

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat că are o relație frățească și caldă cu liderul rus, Vladimir Putin.

2021-11-13T17:30+0200

2021-11-13T17:30+0200

2021-11-13T17:30+0200

internațional

rusia

putin

belarus

relații

lukașenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0d/46388218_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_0608bbba5b088c0b42a4b948712887e1.jpg

CHIȘINĂU, 13 nov - Sputnik. "Întotdeauna suntem la per tu cu el. Avem o relație foarte fraternă, caldă cu el. Prin ce ne asemănăm atât de mult? Când noi stăm la masă, eu îi spun: "Ascultă-mă, iată eu mă gândesc uneori de ce noi avem, practic, aceeași percepție a realității?”. Vorbind filozofic... Eu îi spun: "Tu ești din curte, iar eu din stradă. Adică am venit de acolo, chiar de jos„. Iar el răspunde: „Exact”. Tu, zic eu, ai crescut în această curte. El îmi povestește deseori. Și eu, îi zic, am crescut în stradă. Nu era timp ca cineva să aibă grijă de mine. Tata nu era, mama lucra de dimineața până seara. Ea a lucrat zi și noapte. Și chiar am crescut în stradă. Și noi am văzut această viață. Aveam aceleași valori. Și el, și eu. Noi am crescut cu ele. Iată de ce, percepem această realitate în același mod. Da, putem, undeva în moduri diferite, datorită unor împrejurări, să măcinam această realitate și să tragem concluziile corespunzătoare”, a spus Lukașenko într-un interviu acordat revistei ruse Apărarea Națională, care a fost citată de RIA Novosti.

https://sputnik.md/20211112/criza-este-inevitabila-europa--pusa-in-fata-unei-alegeri-grele-46373461.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

rusia, putin, belarus, relații, lukașenko