Luna are suficient oxigen pentru 8 miliarde de oameni

Potrivit unui proeminent om de știință, sub stratul superior stâncos al Lunii există suficient gaz pentru a susține opt miliarde de vieți umane timp de 100.000 de ani.

BUCUREŞTI, 13 nov – Sputnik, Soina Crainic. Atmosfera Lunii nu conține suficient oxigen pentru viața umană, dar sub stratul superior stâncos al planetei există suficient gaz pentru a susține opt miliarde de vieți umane timp de 100.000 de ani, potrivit unui proeminent om de știință.Grant susține că, chiar dacă ignorăm oxigenul atașat în roci dure și adânci, regolitul Lunii - stratul superior stâncos -, care este ușor accesibil, ar putea conține suficient oxigen pentru ca opt miliarde de oameni să trăiască timp de 100.000 de ani.Calculul omului de știință se bazează pe principiul că oamenii au nevoie de 800 g (28 oz) de oxigen pe zi pentru a supraviețui, iar regolitul are aproximativ 10 m (33 ft) adâncime. Omul de ştiinţă scrie că regolitul Lunii este format din 45% oxigen, fiind strâns îmbinat cu minerale precum silica, aluminiu și oxizi de fier și magneziu, mai arată Grant, citat de RT.Deși rocile nu sunt respirabile, procesul de extragere a cantităților mari de oxigen din ele este un proces simplu.Articolul lui Grant vine după ce Agenția Spațială Australiană și NASA au semnat un acord în luna octombrie pentru a trimite un rover pe Lună cu scopul de a colecta roci lunare și de a încerca să extragă oxigen respirabil din acestea.Omul de știință a mai menţionat dezvoltarea de reactoare experimentale pentru a îmbunătăți procesul de producere a oxigenului prin electroliză de către un start-up belgian. Noua tehnologie ar putea fi trimisă pe Lună până în 2025, ca parte a misiunii Agenției Spațiale Europene de utilizare a resurselor in situ.

