Spirit de sărbătoare la Londra: Peste un milion de luminițe s-au aprins simultan - VIDEO

2021-11-13T20:00+0200

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0d/46381506_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21c8fadaf022ac3042a625ebfc45a74c.jpg

CHIȘINĂU, 13 nov - Sputnik. Pentru prima dată în istorie, peste un milion de luminițe de Crăciun au fost aprinse simultan pe 20 de străzi fashion celebre din partea de vest a centrului Londrei.Aceasta a devenit cea mai mare aprindere simultană de lumini stradale de Crăciun din lume, transmite corespondentul RIA Novosti.În mod tradițional, luminile de Crăciun de pe străzile londoneze au fost aprinse în momente diferite, dar în acest an Primăria a decis să aprindă mai mult de un milion de lumini LED pe 20 de străzi din West End în același timp.Ceremonia a fost păstrată în cea mai strictă confidențialitate și nu a fost făcută publică; ora și locul final au fost anunțate jurnaliştilor chiar cu doar câteva ore înainte.Serviciul de presă al primăriei Londrei a explicat pentru RIA Novosti că acest lucru s-a făcut din motive de securitate pentru a nu aduna prea multă lume în Piață.Spre surprinderea trecătorilor, însuși primarul Londrei Sadiq Khan a venit să participe la numărătoarea inversă de la Piccadilly Circus. După o numărătoare inversă de zece secunde, ghirlande sub formă de îngeri, fulgi de nea și alte figuri s-au aprins pe Oxford Street, Regent Street, Bond Street, Piccadilly Circus, Mayfair și alte străzi celebre din Londra.Primăria a subliniat că toate luminile de Crăciun din acest an din Londra folosesc cea mai nouă tehnologie LED, care asigură economii de energie de până la 75% față de iluminatul convențional.El a subliniat că cele 18 luni de pandemie au fost îngrozitoare pentru toate afacerile din West End din Londra, unde se află magazine, restaurante și teatre de talie mondială.El a făcut apel către toți britanicii să vină la Londra și să sărbătorească aici Crăciunul pentru a ajuta la redresarea economică.

