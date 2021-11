https://sputnik.md/20211114/centrala-nucleara-hotar-republica-moldova--46397262.html

Centrală Nucleară la hotar cu Republica Moldova - la 3 kilometri de Prut

2021-11-14T19:55+0200

CHIȘINĂU, 14 nov - Sputnik. Primăria municipiului Iași a făcut un anunț prin care propune construirea unei centrale cu reactoare nucleare la Holboca, 3 kilometri de râul Prut și Hotarul cu Republica Moldova.Propunerea vine în contextul proiectului comun inițiat de către SUA și România cu privire la construirea, în România, de centrale cu reactoare nucleare de mici dimensiuni.„Primarul Mihai Chirica a avansat propunerea ca o astfel de centrală să fie amplasată și în zona municipiului Iași”, anunță sursa citată.Siguranța Centralei și riscul unui accident de tip CernobîlPrimarul de Iași a făcut și precizări referitor siguranța unei astfel de centrale nucleare, chiar dacă modelul unei astfel ce instalații atomo-electrice este unul experimental și nu este instalat nicăieri în lume în scop comercial.Unde ar urma să fie construită Centrala NuclearăPotrivit informațiilor publicate de Primăria Municipiului Iași, Centrala ar urma să fie construită pe amplasamentul actualei Centrale Electrice de Termoficare (CET) aflată în zona comunei Holboca, situată în proximitatea municipiului Iași.Argumentele acestui amplasament:Președintele SUA, Joe Biden, și președintele României, Klaus Iohannis, au anunțat la începutul lunii noiembrie, la conferința Cop26 despre climă de la Glasgow, că NuScale Power și compania nucleară de stat Nuclearelectrica din România intenționează să construiască o centrală mică cu reactoare modulare (SMR), prima în acest fel în România.NuScale, cu sediul în SUA, care a dezvoltat un SMR modular, light-water SMR, a declarat că „acordul de echipă” se bazează pe un acord interguvernamental semnat de Departamentul Energiei al SUA și Ministerul Energiei din România. În 2019, NuScale și Nuclearelectrica au semnat un memorandum de înțelegere pentru a evalua dezvoltarea, acordarea de licențe și construirea unui SMR NuScale în România.Când ar putea apărea astfel de Centrale NucleareNuScale a declarat că intenționează să își comercializeze tehnologia SMR până la sfârșitul acestui deceniu, adică până în 2030. NuScale și Fluor lucrează pentru Utah Associated Municipal Power Systems (Uamps) pentru a aduce ceea ce ar putea fi primul proiect SMR din lume spre comercializare.Uamps este programat să depună o cerere de licență de construcție în 2023 și își propune să înceapă exploatarea comercială a primului modul în 2029.Ministrul Energiei al României, Virgil Popescu, a declarat recent că decarbonizarea fără energie nucleară este imposibilă, motiv pentru care Budapesta discută posibilitatea construirii a două noi reactoare nucleare la centrala nucleară de la Cernavodă cu potențiali parteneri din SUA, Canada și Franța.Virgil Popescu a mai spus că și România va acorda „o mare atenție” potențialei implementări a unei noi generații de SMR.Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că Bucureștiul „pune bazele necesare” pentru cooperarea pentru o nouă etapă de dezvoltare a sectorului nuclear civil și „lucrurile încep să meargă în direcția bună”.În decembrie 2020, România și SUA au semnat un acord privind potențiala cooperare pe proiecte nucleare de la Cernavodă.Cernavodă are două reactoare cu apă grea presurizată Candu 6 operaționale comercial, furnizate de Atomic Energy of Canada Ltd și construite sub supravegherea unui consorțiu canadian-italian format din AECL și Ansaldo.Precizări tehnice despre Centrala Nucleară NuScale cu 6 module de 462 MWO centrală NuScale cu 6 module de 462 MW ar preveni emiterea a peste 4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an (în comparație cu cărbunele) – echivalentul cu scoaterea de pe drum a 6,6 milioane de mașini timp de un an, creând în același timp locuri de muncă locale și beneficii pentru industrie, a spus Virgil Popescu, Ministrul Energiei, la ceremonia de semnare a parteneriatului între România și SUA pentru pentru implementarea SMR-urilor.Intenția anunțată de ministrul român este de a instala SMR pe amplasamentele existente ale centralelor pe cărbune, obținând reducerea emisiilor de carbon, păstrând în același timp locurile de muncă și veniturile fiscale și asigurând o tranziție acceptabilă pentru lucrătorii și comunitățile existente din centralele pe cărbune și pentru afacerile locale.Momentan tehnologia SMR este una experimentală, nu are aprobările necesare nici în UE nici în România și nu este instalat, la nivel mondial, niciun SMR care să fie folosit pentru uz civil, transmite economica.net.

