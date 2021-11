https://sputnik.md/20211114/lukasenko-a-spus-ca-el-este-un-pro-rus--46389270.html

Lukașenko a spus că el este un pro-rus

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a spus că el este un pro-rus și nu ascunde acest fapt.

CHIȘINĂU, 14 nov - Sputnik. Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a spus că este un „om pro-rus” și nu neagă acest lucru.Potrivit lui Lukașenko, acesta s-a născut de fapt lângă Smolensk, în Orșa, la graniță."Sunt istoric după primele studii de facultate, am absolvit școala sovietică. Asta rămâne în mine. Nu am călcat în picioare trecutul comunist când am devenit președinte", a spus el.

