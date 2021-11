https://sputnik.md/20211115/cazul-vioarei-violonista-alexandra-cunonova-46430244.html

Cazul vioarei de două milioane de euro: Ce povestește violonista Alexandra Cunonova

CHIȘINĂU, 16 NOV – Sputnik. "A fost foarte greu". Cunoscuta violonistă moldoveancă Alexandra Cunonova a povestit în cadrul unei emisiuni online despre incidentul de pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul căruia a fost lipsită de către autoritățile vamale de vioară, dar și la ce etapă se află soluționarea acestui caz.Artista a povestit că era în drum spre Moscova, unde urma să susțină un concert. Știind că pentru a intra pe teritoriul Federației Ruse cu vioara ea va avea nevoie de un pașaport al instrumentului și a apelat la un lutier. Însă, în timpul verificării pe aeroport, vameșii au depistat o mențiune care a și dus la situația creată.”Post factum s-a aflat că lutierul dat nu era acreditat de Ministerul Culturii, cu părere de rău. Din această cauză mă aflu în situația în care mă aflu. Pașaportul pentru vioară trebuie să aibă doar mențiune ceea ce scrie pe mențiunea viorii, și măsurile, gen lungimea, înălțimea, atât. Lutierul nu are careva calificare să scrie apartenența sau nu în pașaport. Acest lucru nu se scrie. Am vorbit eu personal când am fost la atelier. I-am explicat: instrumentul aparține unui generos mecenat elvețian care mi-l dă în folosință drept apreciere a talentului și a artei. Iar el a scris că acest instrument reprezintă interes istoric și cultural pentru patrimoniul Republicii Moldova. Greșeala mea a fost că nu am controlat acest pașaport”, a spus Cunonova.Artista a mai povestit că, în Europa, nu a întâmpinat niciodată careva impedimente la trecerea granițelor. De când îi este dat instrumentul în folosință, ea prezenta doar contractul de împrumut sau arendă.”Foarte mulți ani la rând eu am ieșit și am intrat pentru toate activitățile mele personale și profesionale în Moldova, cu diferite instrumente, și niciodată nu m-a oprit nimeni. Am arătat contractul în format digital, unde scrie că acest instrument aparține unui mecenat și îmi este dat în folosință. Autoritățile nu au luat în seamă acest document și au spus că l-aș fi putut face acum cinci minute cu nu știu cine, să fie fabricat”, a menționat violonista.Din cauza incidentului, Alexandra Cunonova a rămas fără instrument cu câteva ore înainte de concert.Totodată, artista a povestit că până în prezent instrumentul nu i-a fost returnat și acuză organele de control de o comunicare confuză.Inițial, în presă se vehicula că ar fi vorba despre o vioară de marca Antonio Stradivari. Într-adevăr, instrumentul este unul foarte valoros, însă a fost confecționat de un alt lutier italian. Vioara a fost creată de celebrul maestru Giovanni Battista Guadanini în jurul anului 1785, cunoscută sub numele de „Ida Levin”, și evaluată la două milioane de euro.

