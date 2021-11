https://sputnik.md/20211115/ultima-ora-moldova-a-iesit-de-sub-cod-rosu-de-covid-19-46421020.html

Ultima oră: Moldova a ieșit de sub Cod Roșu de COVID-19



Un raion din Republica Moldova este sub Cod Vere de COVID.

CHIȘINĂU, 15 nov - Sputnik. Toate localitățile din Republica Moldova au ieșit de sub alerta Cod Roșu de COVID-19, cu excepția regiunii transnistrene, însă informațiile pentru stânga Nistrului nu au fost încă actualizate. Asta arată datele actualizate prezentate astăzi de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.Se întâmplă după ce pe 10 noiembrie autoritățile din sănătate anunțau o scădere a numărului de cazuri noi de infectare. Potrivit secretarului de stat Svetlana Nicolăescu, la începutul săptămânii trecute, doar cinci teritorii administrative mai erau sub alertă Cod Roșu de COVID-19. Este vorba de municipiile Bălți, Chișinău și raioanele Vulcănești și Glodeni, dar și regiunea transnistreană.Svetlana Nicolăescu a precizat în cadrul unei conferințe de presă din 10 noiembrie că din a doua jumătate a lunii octombrie se constată o descreștere a cazurilor noi de infectare. Astfel, luni, 15 noiembrie, în 16 teritorii administrative este stabilit Cod Portocaliu de COVID-19, iar în 19 este instituit Cod Galben. Potrivit datelor prezentate de autorități, cea mai bună situație este în raionul Telenești, care se află sub Cod Verde de COVID-19. Trebuie precizat că, deși numărul cazurilor noi de infectare este mic, se menține mare numărul de decese provocate de complicațiile generate de coronavirus. Potrivit autorităților, în numărul zilnic de decese sunt incluse și cazurile neraportate anterior. Potrivit ministrului Sănătății, erorile țin de factorul uman, adică datele privind numărul de decese nu au fost raportate la timp.Potrivit oficialului, erorile ce vizează statistica deceselor provocate de COVID-19 s-au produs din cauza presiunii puse de pandemie pe sistemul de sănătate. Mulți medici și manageri de spitale nu au raportat decesele la timp, ci doar după câteva zile, săptămâni sau luni.Cel mai mare număr de morți raportat doar în 24 de ore a fost anunțat săptămâna trecută. Joi, 10 noiembrie, Ministerul Sănătății a anunțat tocmai 70 de morți de COVID-19. În majoritatea acestor cazuri decesul a survenit cu mult timp înainte.

