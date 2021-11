https://sputnik.md/20211116/leul-moldovenesc-putere-cumparare-46447392.html

Ce se va întâmpla cu leul moldovenesc până la sfârșitul anului: opinia experților

Leul este stabil în cotațiile valutare, cu episoade de apreciere chiar în timp ce inflația crește, iar puterea de cumpărare scade

CHIȘINĂU, 15 nov – Sputnik. Leul moldovenesc este în general stabil în raport cu dolarul, euro și celelalte principale valute de referință. Pe de altă parte, cunoaștem că inflația crește (a fost de aproape 9% în octombrie) și puterea de cumpărare a leului scade și ea.I-am solicitat expertului economic Viorel Gîrbu să răspundă la câteva întrebări pentru Sputnik, pentru a explica acest paradox aparent.Viorel Gîrbu: Mai puțină valută ar fi însemnat inflație mai mare și bunăstare mai micăPotrivit expertului, între cotația leului pe piața valutară și inflație nu există o legătură directă, iar o țară se poate confrunta și cu inflația, și cu influxul de valută concomitent. L-am rugat pe Viorel Gîrbu să ne spună și ce rată a inflației ar trebui să îngrijoreze Banca Națională a Moldovei (BNM).„Nu este legătură directă între cotațiile leului și inflație. BNM trebuie să intervină atunci când rata inflației se apropie de 6,5%. Mandatul BNM este să mențină rata inflației între 3,5-6,5%. Care rată a inflației este mare sau mică este o întrebare cumva speculativă - depinde cum evoluează economia și pe cât de echitabil se distribuie valoarea adăugată creată. Da, poate fi și inflație, și influx de valută. Dacă intra în țară mai puțină valută, inflația era să fie mai mare, dar și nivelul de bunăstare a gospodăriilor era să fie mult mai mic”, a răspuns Viorel Gîrbu.Expertul a precizat că „BNM nu aplică o politică în privința leului”.„În acordurile cu FMI, BNM convine de obicei să mențină un curs flexibil al leului, în funcție de cerere și ofertă. Unica politică aplicată de BNM ține de rata inflației”, a explicat Viorel Gîrbu.Raportul leu-dolar a rămas același în ultimii cinci aniLa sfârșitul săptămânii trecute și începutul săptămânii curente, leul moldovenesc a continuat să se aprecieze față de toate principalele valute de referință, cu excepția dolarului american. La cursul valutar oficial de luni, 15 noiembrie, prețul dolarului era de 17,5743 lei, iar un euro echivala cu 20,1226 lei. Acum un an, pe 15 noiembrie 2020, un dolar echivala cu 17,1378 lei, iar un euro era cotat la cursul oficial cu 20.2407 lei.În ultimii cinci ani, leul moldovenesc are, în general, un curs stabil față de dolarul american. „Se depreciază, se apreciază, iar la final de an este practic același curs”, a constatat expertul economic Veaceslav Ioniță în emisiunea sa video săptămânală difuzată pe internet.„Leul moldovenesc, comparativ cu dolarul american, în ultimii cinci ani a rămas practic la același nivel, iar toate fluctuațiile pe care le-a înregistrat anul trecut și în acest an, în cea mai mare parte sunt determinate de criza mondială și de fluctuațiile de pe plan extern”, a evidențiat analistul economic.În anul 2020, potrivit expertului, leul moldovenesc „a avut o tendință clară de apreciere față de dolarul american”. „Din cauza pandemiei, au căzut prețurile la resursele energetice, astfel Republica Moldova a economisit peste 300 de milioane de dolari. Pentru Rusia această situație a determinat o criză. Nu a avut intrări de valută, astfel rubla rusească s-a depreciat”, a explicat Veaceslav Ioniță în aceeași emisiune.În 2020, euro s-a apreciat cel mai mult față de dolar în ultimii trei ani, iar acum, în 2021, are loc o depreciere a euro față de dolar. „Valutele slabe, care anul trecut s-au depreciat cel mai mult, în acest an se apreciază - este vorba de hrivna ucraineană, rubla rusească, cu excepția lirei turcești, care anul trecut s-a depreciat și în acest an continuă să se deprecieze”, a menționat expertul.„La sfârșitul lunii septembrie 2021 am avut o apreciere a leului moldovenesc față de valutele de bază de 2,7%, comparativ cu începutul anului”, a precizat expertul.Ce se va întâmpla cu leul pe viitorEconomistul este de părere că acum nu se întâmplă nimic grav cu valuta națională.„Leul moldovenesc în acest an este mai mult influențat de factorii externi, decât de factorii interni. De evoluțiile valutelor de bază comparativ cu dolarul. Leul, față de dolar, practic este stabil. Toate mișcările care au loc sunt pe fundalul aprecierii-deprecierii valutelor puternice, care anul trecut s-au întărit față de dolar, iar anul acesta se depreciază față de dolar. Totodată, valutele slabe, care anul trecut s-au depreciat, anul acesta se apreciază. Tot ce se întâmplă este pe plan extern”, a sintetizat Veaceslav Ioniță situația de pe piața valutară internă.Faptul că situația pe piața valutară internă este calmă, iar cererea de valută este acoperită suficient prin ofertă a condus la faptul că BNM intervine foarte puțin prin procurări sau vânzări de valută.„Dacă anul trecut instituția a fost nevoită să procure 232 de milioane de dolari pentru a nu permite ca leul moldovenesc să se întărească, în acest an a vândut 31 de milioane de dolari, doar pentru a da semnal pieței că nu va permite deprecierea rapidă a leului, însă piața se autoreglează și cursul valutar va rămâne stabil cu mici fluctuații tipice pentru această piață”, a menționat Veaceslav Ioniță.Rezervele valutare ale BNM se află acum la un nivel record: au depășit 4 miliarde de dolari la sfârșitul lunii octombrie (4 048,30 mil. dolari SUA), după ce au crescut cu 86,48 de milioane de dolari americani, comparativ cu luna septembrie. Rezervele valutare ale BNM au sporit semnificativ din contul unui suport bugetar în favoarea Ministerului Finanțelor aprobat de Comisia Europeană, în numele UE (99,49 milioane dolari SUA, echivalentul a 86,1 milioane euro).Avantajul Moldovei – mereu avem valutăSpre deosebire de alte țări, Republica Moldova este constant asigurată cu euro și dolari de către moldoveni aflați la muncă peste hotare. Astfel, avem suficientă valută, încât prețul euro și dolarului să nu crească brusc și semnificativ pe piața valutară internă. Din această situație și derivă stabilitatea leului moldovenesc în cotațiile valutare.În 2021, a apreciat Veaceslav Ioniță, Republica Moldova va înregistra câteva recorduri la capitolul „remitențe de peste hotare”. Pe final de an, vom constata că moldovenii au trimis acasă valută echivalând cu 1,7 miliarde de dolari sau chiar peste acest volum.„În primele nouă luni ale anului deja a intrat în țară 1,2 miliarde de dolari. Cam cât a intrat în 2019, pe parcursul întregului an. Până la sfârșitul anului 2021, ar putea intra mai mut de 1,7 miliarde de dolari. Alt element important este legat de faptul că în acest an, cu certitudine, vom avea un record absolut la volumul de valută vândut de către cetățeni”, a spus Veaceslav Ioniță.Anterior, în anul 2013 a fost stabilit un record la vânzările de valută de către persoanele fizice: vânzările nete au fost de 2,9 miliarde de dolari.Ce efect vor avea banii trimiși de moldovenii aflați peste hotare, tradițional, în volum mai mare în preajma sărbătorilor de iarnă? Va accelera acest factor creșterea inflației? Expertul economic Viorel Gîrbu a oferit următorul răspuns pentru Sputnik: Rata anuală a inflației a ajuns la 8,81% în luna octombrie, fiind în creștere cu mai mult de 2% comparativ cu octombrie. Indicatorul din octombrie nu include scumpirea gazelor naturale, pentru că tariful a fost majorat pe 9 noiembrie. Produsele alimentare s-au scumpit cu 12,73% în octombrie 2020 - octombrie 2021, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,02%, iar tarifele la serviciile prestate populaţiei s-au majorat cu 1,64%.Rata inflației, potrivit experților, crește în Moldova mai ales sub presiunea factorilor inflaționiști din exterior – prețurile cresc la nivel mondial.

