Ungaria, atacată din nou de eurocrați pe motiv de Soros

În plină pandemie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) și-a găsit totuși timp să decidă că legea ungară cunoscută ca ”Stop Soros” şi care incriminează asistenţa acordată solicitanţilor de azil încalcă legislaţia europeană

BRUXELLES, 16 nov – Sputnik, Daniela Porovăț. Ungaria este într-o dispută mai veche cu instituțiile europene pe tema imigrației și azilanților. Astăzi a fost publicată decizia Curţii de la Luxemburg potrivit căreia Ungaria a încălcat legislaţia UE atunci când a modificat reglementările interne pentru a incrimina activităţile de asistenţă pentru cererile de azil care nu corespundeau criteriilor naţionale.CJUE a mai stabilit şi că reglementările din Ungaria care permit descalificarea cererilor de azil nu respectă criteriile legislaţiei UE.O luptă similară duc instituțiile europene și cu Polonia, fie sub pretextul statului de drept, fie sub pretextul imigranților, fie sub pretextul drepturilor homosexualilor, toate trei fiind teme prin care Varșovia și Polonia își manifestă suveranitatea care, însă, îi deranjează foarte tare pe liderii europeni.Reacția Ungariei nu s-a lăsat așteptatăGuvernul Ungariei a luat act astăzi de decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) privind reglementarea azilului, dar şi-a rezervat dreptul de a acţiona împotriva organizaţiilor neguvernamentale finanţate din străinătate care urmăresc să "promoveze migraţia".Secretarul de stat ungar pentru relaţii internaţionale Zoltan Kovacs a asigurat într-un mesaj pe Facebook că Ungaria respectă decizia CJUE, dar îşi rezervă dreptul de a lua măsuri împotriva ONG-urilor cu finanţare străină, inclusiv a celor finanţate de Soros care urmăresc obţinerea de influenţă politică sau promovarea migraţiei.Cât timp este la putere, actualul guvern ungar "va pune în aplicare voinţa poporului ungar şi va împiedica transformarea Ungariei într-o ţară de imigraţie", a scris Kovacs, menţionând că sondajele au arătat că legea "Stop Soros" se bucură de susţinerea populaţiei.

