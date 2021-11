Dezvăluiri exclusive despre dublul omor din Fălești: Ce spune avocatul unui suspect

„Noi am pledat pentru aplicarea unei măsuri preventive alternative arestării și este vorba despre eliberarea provizorie sub control judiciar, ca pe deoparte să fie asigurat acel echilibru între drepturile fundamentale ale clientului meu și mersul normal al urmării penale. Din aceste considerente, am atacat și noi cu recurs încheierea de aplicare în privința clientului meu a măsurii preventive de arest la domiciliu”, susține avocatul Dumitru Buliga.