Cel mai nou avion de vânătoare de generația a cincea Su-75 (Checkmate) a devenit vedeta expoziției internaționale aerospațiale Dubai Airshow 2021 din Emiratele Arabe Unite.

Specialiștii străini au fost impresionați de viteza și raza zborului, inviolabilitatea ridicată la radar, capabilitățile fără pilot și prețul aeronavei rusești, care este competitiv cu cel al aparatului F-35 american.Dubai Airshow 2021 a este locul în care avionul de luptă ușor Su-75 și-a făcut debutul în străinătate, al cărui scop final este să cucerească poziții dominante pe cer și pe piața mondială, devansând avionul F-35 american. Anume pentru acest scopuri produsul Checkmate al fabricii de avioane Komsomolsk-pe-Amur are calități de luptă și caracteristici tehnice ridicate.Platforma rusă Su-75 (Checkmate) de generația a cincea are o arhitectură deschisă și este estimat la aproximativ 20-30 de milioane de dolari, adică de 3-4 ori mai ieftină decât F-35. Acesta este un argument serios pentru potențialii cumpărători, mai ales că avionul de vânătoare ușoară rusesc al Forțelor Aerospațiale Ruse este planificat să intre în serviciu în 2024.Yuri Slyusar, directorul general al corporației constructoare de avioane Suhoi, a declarat mai devreme că producția mai multor mostre ale noului avion de luptă Su-75 cu un singur motor a început în Komsomolsk-pe-Amur.Volumul livrărilor pentru următorii 15 ani este estimat provizoriu la 300 de vehicule. Aeronava este orientată spre export în țări africane, India și Vietnam.Optimismul este pe deplin justificat, deoarece Rosoboronexport a primit deja cereri pentru furnizarea de avioane de diferite tipuri pentru 2,5 miliarde de dolari în Dubai, acesta este un început promițător. Portofoliul de comenzi de astăzi - 180 de elicoptere - este estimat la 4 miliarde de dolari.Armonia grației și puteriiLa salonul aviatic Dubai Airshow 2021, Rusia discută furnizarea unui nou avion ușor de vânătoare de generația a cincea Checkmate cu țările din Orientul Mijlociu și Îndepărtat și America Latină.Șeful directorul general al corporației constructoare de avioane Suhoi, Iuri Sliusar, a spus că aeronava a fost proiectată inițial pentru Emiratele Arabe Unite.Reacția nervoasă a Statelor Unite este de înțeles, dar Su-75 este prea atractiv pentru potențialii clienți pentru ca americanii să intervină.Arsenalul lui Checkmate include rachete aer-aer și aer-sol cu ​​rază medie și scurtă de acțiune, o gamă largă de bombe ghidate și nedirijate și multe altele. Când efectuează misiuni ascunse, vânătorul este capabil să transporte până la cinci rachete aer-aer cu rază lungă de acțiune în compartimentele sale interne. Sarcina maximă este posibilă folosind ansambluri de suspensie externe.Când efectuează misiuni ascunse, vânătorul este capabil să transporte până la cinci rachete aer-aer cu rază lungă de acțiune în compartimentele sale interne. Sarcina maximă este posibilă folosind ansambluri de suspensie externe.Radarul aeropurtat Su-75 este echipat cu o rețea activă de antene în fază, care îi permite să atace până la șase ținte aeriene și să urmărească până la 30.Luptătorul învață să facă schimb de informații, să direcționeze alte complexe de aviație și să atace dronele către ținte. Acestea fiind spuse, Checkmate „are un preț incredibil de competitiv”.Pentru comparație, pentru 30 de milioane de dolari puteți cumpăra aproximativ jumătate din avionul de luptă american de generația a patra F-16. Reducerea costului de producție al Su-75 se realizează prin unificarea cu avioanele de luptă Su-35 și Su-57.„Lovitură puternică” pentru Statele UniteCombinația unică de caracteristici de zbor, eficacitatea luptei și prețurile accesibile, pur și simplu, condamnă avionul rusesc Su-75 cu un singur motor să cucerească cu succes piața internațională de arme - din 2026, când începe producția de serie mare.Superioritatea aeriană pentru US Air Force devine „o sarcină mult mai dificilă” și va trebui „regândită” în viitorul previzibil al următorilor 40 de ani.Rusia nu exportă doar arme de înaltă tehnologie - ea împărtășește secretele producției, întreținerii, reparațiilor și - suveranității.Volumul total al produselor rusești comandate prin cooperarea militaro-tehnică ajunge astăzi la 52 de miliarde de dolari. În următorii șapte ani, Rusia intenționează să aducă pe piața internațională până la 50 de noi tipuri de arme, inclusiv peste 20 de modele de aeronave și zece sisteme de apărare aeriană.Moscova intenționează să cucerească pașnic 10% din piața mondială a dronelor. Pe acest fundal, Su-57 nu va fi pierdut; dimpotrivă, va deveni semnul distinctiv al industriei ruse de apărare, va servi în mod adecvat capacității de apărare a aliaților și partenerilor Federației Ruse și întărirea păcii.

