Lavrov: Suntem interesați de continuarea relațiilor bilaterale cu Moldova

Ministrul rus de Externe se așteaptă la un dialog productiv, concret și sincer cu omologul său din Republica Moldova, aflat în vizită la Moscova.

CHIȘINĂU, 17 nov – Sputnik. Rusia aude în repetare rânduri declarațiile noii conduceri de la Chișinău despre disponibilitatea lor pentru o cooperare constructivă, pragmatică - împărtășim această atitudine și vom fi interesați de continuarea relațiilor noastre bilaterale. Despre asta a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la începutul întâlnirii cu omologul său moldovean Nicu Popescu.„Stimate domnule ministru, dragi colegi, suntem bucuroși să vă urăm bun venit la Moscova. Din câte am înțeles, aceasta este prima voastră vizită în țara noastră în această funcție. Mizăm pe o discuție productivă, concretă și sinceră. Am auzit în repetare rânduri declarațiile noii conduceri a Republicii Moldova despre disponibilitatea pentru o cooperare constructivă, pragmatică cu Rusia și împărtășim această atitudine și vom fi interesați de continuarea relațiilor noastre bilaterale”, a spus Lavrov.Potrivit acestuia, Moldova este o țară apropiată istoric de Rusia.Amintim că ministrul de Externe Nicu Popescu se află la Moscova în perioada 16-17 noiembrie.La Moscova, Popescu are planificate negocieri cu mai mulți oficiali ruși de rang înalt. După întrevederea cu ministrul Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, oficialul moldovean se va întâlni cu președintele Comitetului pentru afaceri externe, Girgori Karasin, și cu șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak.Spre finalul vizitei în capitala Rusiei, Nicu Popescu urmează să se vadă cu experți și jurnaliști.

