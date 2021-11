https://sputnik.md/20211117/popescu-moscova-statut-observator-ueea-46478360.html

Popescu a fost întrebat la Moscova dacă recunoaște statutul de observator al țării în UEEA

Popescu a fost întrebat la Moscova dacă recunoaște statutul de observator al țării în UEEA

Ministrul de Externe al Republicii Moldova Nicu Popescu a susținut o conferință de presă comună cu omologul său rus Serghei Lavrov în care a fost întrebat... 17.11.2021, Sputnik Moldova

2021-11-17T13:12+0200

2021-11-17T13:12+0200

2021-11-17T15:34+0200

moldova și rusia

rusia

serghei lavrov

vizită

nicu popescu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46484207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_88206dd10271caf980a29ecf467555f4.jpg

CHIȘINĂU, 17 nov - Sputnik. Ministerul de Externe al Moldovei a fost întrebat de un jurnalist în cadrul conferinței de presă dacă Moldova recunoaște statutul de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice.Întrebarea a răsunat în contextul în care anterior președintele Maia Sandu a declarat că nu au fost îndeplinite toate procedurile de rigoare, conform legislației țării noastre și că acest statut nu poate fi recunoscut.Nicu Popescu a precizat că Moldova tradițional are relații comerciale apropiate cu țările CSI, este participantă la comerțul liber în cadrul Comunității și că asta este baza legală principală în acest sens.Amintim că Republica Moldova are statut de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice din anul 2018. Anterior, fostul președinte Igor Dodon a declarat că statutul de observator a fost acordat la propunerea președintelui rus, Vladimir Putin, și a fost susținută unanim de liderii țărilor membre ale UEEA. Oficialul a mai declarat că obținerea statutului de observator permite Chișinăului să colaboreze cu mai mult succes cu țările UEEA în domeniul comerțului, agriculturii, industriei, IT, economiei digitale și în multe alte sfere economice.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

rusia, serghei lavrov, vizită, nicu popescu