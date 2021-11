https://sputnik.md/20211118/europa-a-stopat-nord-stream2-si-preturile-au-explodat--46512631.html

Europa a stopat Nord Stream–2 și prețurile au explodat

Europa a stopat Nord Stream–2 și prețurile au explodat

Lansarea Nord Stream - 2 a fost din nou amânată, de data aceasta din cauza birocrației germane. Agenția Federală a Rețelelor din Germania a suspendat certificarea proiectului.

2021-11-18T20:30+0200

2021-11-18T20:30+0200

2021-11-18T20:30+0200

editorialist

germania

uniunea europeană

gazprom

prețuri

gaz

nord stream - 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34390497_0:36:3313:1900_1920x0_80_0_0_aaf380b5f717de74d339ec4de89807e2.jpg

CHIȘINĂU, 18 nov - Sputnik, Irina Badmaeva. RIA Novosti a aflat cum va afecta această întârziere Gazpromul și prețurile gazelor.Încă un obstacolCotațiile la gaz în Europa au sărit în sus cu aproape 17% într-o singură zi și, pentru prima dată în a doua jumătate e lunii octombrie, au depășit nivelul de 1 100 de dolari la mia de metri cubi.Este necesar să se creeze întreprinderi germane fiice (ale operatorului independent Nord Stream 2 AG, cu sediul în orașul elvețian Zug – n.n.) subsidiară - proprietarul și operatorul părții conductei care străbate teritoriul Republicii Federale Germania.Cerințele vor fi îndeplinite. Ei vor crea o „fiică”, îi vor transfera active și angajați. Apoi, din nou, va trebui să trimită documente la Agenția Federală a Rețelelor.Ca să nu înghețe la iarnă, europenii ar trebui să se grăbească.Nord Stream 2 a fost finalizat pe 10 septembrie. Autoritatea de reglementare germană a început să verifice conformitatea cu standardele tehnice. Trebuia să dureze patru luni. Apoi - la Comisia Europeană.Acum gazul nu va fi livrat până în primăvară, spun analiștii. Dar poate chiar și până în vară.Amânând livrările rusești de gaz, europenii leagănă barca sub ei. Prețurile pot crește cu cinci - opt procente pe lună.Iar cumpărătorii stau la coadă la Gazprom. China este pregătită să majoreze importurile. Acolo producția industrială a accelerat la trei procente și jumătate în termeni anuali.Cererea Turciei la gaze naturale este, de asemenea, în creștere. Ankara cumpără atât pentru consumul intern, cât și pentru tranzitul către sudul Europei.Să câștigi cu chestii simpleAnaliștii nu văd în suspendarea certificării o rea intenție. Prea mulți bani au investit în acest proiect acționarii germani Uniper și Wintershall, precum și OMV-ul austriac, Engie francez, Royal Dutch Shell, care este britano-olandez. Partenerii europeni ai Gazprom au finanțat conducta în proporție de 50%.Anterior, Ministerul German al Economiei a finalizat analiza Nord Stream 2. Raportul spune că proiectul nu amenință securitatea aprovizionării cu gaze către Germania și Uniunea Europeană.Este interesant că problema cu certificarea a apărut pe fondul crizei imigrației de la granița Belarus-poloneză - la câteva zile după declarația președintelui Belarusului Alexander Lukașenko despre gazoductul Iamal-Europa.În plus, compania ucraineană „Naftogaz” a fost admisă la certificare. Fără dreptul de veto - Kievul își va putea exprima doar opinia. Cu toate acestea, acest lucru este semnificativ.Proiectul rusesc continuă să-i pună bețe-n roate. Acest lucru le convine furnizorilor de gaze naturale lichefiate (GNL). În primul rând, celor din Statele Unite și Qatar, care sunt aproape de grupurile financiare americane.Această amânare le va permite să câștige. În plus, vor folosi acest lucru pentru a impulsiona investițiile în terminalele GNL. De exemplu, în Polonia și Germania. O astfel de infrastructură există în Italia și Marea Britanie. Dar nici măcar aceste țări nu se grăbesc să renunțe la gazul mai ieftin.Este puțin probabil ca fabricile europene să treacă la GNL. Mai degrabă, fabricile din Germania, Austria și Țările de Jos vor reveni temporar la cărbune. Consumatorii obișnuiți sunt o altă problemă. Printre aceștia, probabil că vor fi mai mulți oameni care vor să treacă rapid la turbine eoliene și panouri solare.Nimeni nu poate numi data exactă a lansării gazoductului. Sunt multe obstacole - politica, birocrația. Dar este deja clar că Nord Stream 2 este un proiect unic: aduce bani chiar și atunci când este inactiv.

https://sputnik.md/20211118/exporturi-secrete-rusia-state-membre-nato-46493786.html

https://sputnik.md/20211116/germania-a-suspendat-certificarea-proiectului-nord-stream-2-46449292.html

uniunea europeană

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, uniunea europeană, gazprom, prețuri, gaz, nord stream - 2