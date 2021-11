https://sputnik.md/20211118/exporturi-secrete-rusia-state-membre-nato-46493786.html

Creșterea „exporturilor secrete” din Rusia către state membre NATO

Șase țări membre NATO, printre care SUA și Germania, sunt printre primii 10 destinatari ai unor exporturi clasificate din Rusia, dezvăluie un raport.

CHIȘINĂU, 18 nov – Sputnik, Doina Crainic. Aceste state au importat articole sensibile, precum arme, muniții și avioane militare.Potrivit cotidianului specializat în afaceri RBK din Moscova, care citează date ale Serviciului Vamal Federal, multe țări membre ale NATO şi-au crescut semnificativ volumul importurilor din Rusia în 2021, relatează RT.De exemplu, în primele nouă luni ale acestui an, importurile în Republica Cehă au crescut până la 706 milioane de dolari, ceea ce înseamnă o creștere masivă de la 102 milioane de dolari în aceeași perioadă din 2020.De asemenea, americanii au trimis o sumă semnificativ mai mare, care se ridică acum la 841 milioane de dolari, față de 706 milioane de dolari.Datele mai dezvăluie că Algeria a rămas principalul importator de mărfuri secrete din Rusia, fiind în fruntea listei şi în 2020.După Algeria se situează alte șase state membre ale NATO – SUA, Republica Cehă, Germania, Marea Britanie, Estonia și Olanda –, plus China, India și Emiratele Arabe Unite.Țările menţionate în cel mai recent raport nu sunt singurele state membre ale NATO care au achiziționat echipament militar rusesc. În special, Turcia a fost criticată de aliații săi după ce a cumpărat sistemul mobil de arme antiaeriene S-400. În 2020, SUA şi-au sancționat aliatul NATO pentru achiziție, în ciuda faptului că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a susținut că aceasta era singura opțiune după ce SUA au refuzat să-i vândă propriul sistem „Patriot”.La începutul acestei luni, Rusia a început să furnizeze Indiei sistemul de apărare antirachetă de ultimă generație, deşi New Delhi a primit amenințări cu posibile sancțiuni din partea Washingtonului.

