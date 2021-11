https://sputnik.md/20211118/sandu-cerere-gratiere-mama-46505052.html

Sandu explică: De ce a respins cererea de grațiere a mamei condamnate pentru un credit

Sandu explică: De ce a respins cererea de grațiere a mamei condamnate pentru un credit

Sandu a explicat motivul pentru care a respins cererea de grațiere a unei mame cu cinci copii condamnată la opt ani de închisoare

2021-11-18T11:23+0200

2021-11-18T11:23+0200

2021-11-18T11:23+0200

societate

copii

închisoare

mama

maia sandu

justificare

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1d/46008350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b89a690d585fe1b79fc59c9c31f45.jpg

CHIȘINĂU, 18 nov – Sputnik. Șeful statului, Maia Sandu, a spus în cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune că Comisia pentru problemele grațierii persoanelor condamnate nu i-a prezentat informația completă privind cazul mame cu cinci copii condamnată la opt ani de închisoare. Justificarea a fost făcută în contextul în care săptămâna trecută ea a respins cererea de grațiere a unei mame condamnate la închisoare pentru că nu a putut achita un împrumut.În context, șeful statului a declarat că în cazul femeii s-a produs o injustiție."Pe de o parte, ceea ce spun juriștii și avocatul doamnei, pentru asemenea infracțiuni, care, sigur, nu trebuie făcută - orice furt sau delapidare trebuie condamnat, dar dacă e să compari că pentru un furt, o escrocherie de 8 mii de euro ea a primit 6 ani și în același timp, am văzut cazul lui Șor pentru un miliard și a primit 7 ani, care nici măcar nu a ajuns la închisoare, este clar o problemă de decizie judecătorească. Este o injustiție modul cum a fost sancționată această femeie", a mai declarat Sandu.Comisia pentru problemele grațierii persoanelor condamnate urmează să examineze suplimentar subiectul, iar până la finele acestei săptămâni Sandu urmează să vină cu o decizie finală.Ea a fost invitată la o discuție și, pe de o parte, nu și-a recunoscut vina, dar nici nu a venit să spună ce s-a întâmplat cu adevărat, cumva nu a fost sinceră. Nu a spus - da, s-a întâmplat, nu se va repeta, vreau să corectez lucrurile și să merg mai departe și nici nu a spus - nu sunt vinovată, lucrurile s-au întâmplat altfel”, a mai adăugat președintele.Amintim că președinta țării, Maia Sandu, ar fi respins cererea de grațiere a mamei cu cinci copii, din Drochia, care a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru că nu a restituit un credit. Informația a fost făcută publică de către avocatul Iulian Rusanovschi. Anterior, presa a scris că femeia condamnată ar fi împrumutat de fapt 2 500 de euro şi a luat un automobil BMW 320 de la Vitalie Plugari, un bărbat care plasase anunțul de vânzare a mașinii pe un site specializat. Împrumută-mi niște bani să închid datoriile și eu – cum deblochez – o să procur automobilul și o să-ți dau banii. Eu i-am spus că nu e neapărat să cumpere automobilul de la mine, pentru că era un automobil care nu costa chiar ieftin în acea perioadă. Ulterior, i-am spus că o ajut, îi dau 2500 de euro, nu au fost discuții de procente, am scris un contract de trei luni fără notar, ea a luat banii, a scris recipisă și a spus că după ce scoate casa de sub sechestru, îmi dă banii și poate cumpără și automobilul. Ideea era să o ajut. Periodic o contactam și o întrebam dacă și-a rezolvat problemele, ea spunea că nu ieșea ceva, inventa diferite motive. Apoi mi-a propus să-i dau automobilul pe procură: „mi-e greu, nu pot să duc copilul la medic”, a declarat bărbatul într-un interviu pentru Ziarul de Gardă.Într-un final bărbatul i-ar fi cedat femeii mașina printr-o procură. Când și-a dat seama că a pierdut și banii pe împrumut, dar și valoarea automobilului s-a adresat în instanță.Ulterior, Curtea de Apel Bălţi a condamnat-o pe femeie la şase ani de închisoare pentru escrocherie săvârşită în proporţii deosebit de mari şi a obligat-o să restituie suma de 11.200 de euro, dedusă din valoarea maşinii – 8 700 de euro – şi datoria de 2 500 de euro.

https://sputnik.md/20211111/avocat-cererea-gratiere-mame-condamnate-respinsa-maia-sandu-46339760.html

https://sputnik.md/20211118/detinuri-amnistie-independenta-46503788.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alina Munteanu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Alina Munteanu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alina Munteanu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

copii, închisoare, mama, maia sandu, justificare, știri din moldova