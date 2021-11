https://sputnik.md/20211119/aparatul-de-scufundare-verticala--un-nou-accident-cu-f-35-in-marea-mediterana-46524614.html

Aparatul de scufundare verticală – un nou accident cu F-35 în Marea Mediterană

Avioanele de asalt F-35 Lightning, fabricate de Statele Unite, au câștigat faimă în lume pentru raportul unic dintre prețul astronomic și capacitățile tehnice scăzute, cu o mulțime de accidente.

Chiar și în condiții de operare pașnice, nu de luptă, „fulgerele” sunt capabile să se desfacă în bucăți la viteze supersonice, să tragă din tun în ele însele, să se defecteze de la un fulger natural, să se prăbușească în timpul aterizării și să cadă în mare în timpul decolării.Avionul de vânătoare al Marinei Britanice F-35B, care decola de pe portavionul HMS Queen Elizabeth, a căzut în Marea Mediterană pe 17 noiembrie, la ora 10:00 GMT, pilotul s-a catapultat și a revenit pe navă.Modelul F-35B este cea mai scumpă datorită capacității tehnologice de decolare scurtă și aterizare verticală. Pierderea unui avion a costat Londra 256 de milioane de dolari.Navele britanice „păzesc” zona accidentului și secretele tehnologice ale F-35B de spionajul străin. Deși un astfel de „trofeu” este puțin probabil să intereseze un potențial adversar. Aeronava F-35B are prea multe probleme, nu este întrebată pe piața externă datorită costului său extrem de ridicat, a specializării înguste și fiabilității scăzute.Ținând cont de restricțiile bugetare, Royal Air Force și-a propus să reducă radical comanda avioanelor de vânătoare F-35B - la 48 de unități, iar în locul acestora, pe viitor, să achiziționeze F-35A, care este mai ieftin (aproximativ 100 de milioane de dolari pe unitate) și mai puțin costisitor la întreținere.Până în prezent, britanicii au primit 24 de avioane de vânătoare F-35B din 48 comandate și au plănuit inițial să cumpere 138 de astfel de avioane.Între timp, șapte avioane de vânătoare britanice F-35B și 10 aparate similare ale Corpului Marin al SUA rămân la bordul HMS Queen Elizabeth și zborurile continuă.Portavionul a pătruns în Marea Mediterană în drumul său dinspre regiunea Pacificului, unde a afișat steagul britanic și s-a „confruntat cu China”.Adevărat, navele grupului britanic de atac de portavion nu s-au apropiat niciodată de insulele disputate. În urmă cu o săptămână, HMS Queen Elizabeth se afla în Marea Arabiei, susținând exerciții militare în Oman. Nava amiral Royal Navy cu deplasamentul de 65.000 de tone își va finaliza prima călătorie pe distanță lungă în decembrie.„Fulgere căzătoare”Statele Unite își conving aliații de calitățile extraordinare ale F-35 Lightning II, de fapt, doar pe baza faptului că aeronava este de producție americană. Cu toate acestea, statisticile accidentelor și dezastrelor în condiții pașnice de operare indică calitatea proastă a F-35: patru avioane de vânătoare au fost pierdute în urma accidentelor, iar cinci au fost decontate după „situații de urgență” (în mare parte, au ars).Americanii nu dezvăluie cauzele accidentelor, dar faptele nu pot fi ascunse.Nu este întâmplător faptul că Forțele Aeriene ale SUA nu au aprobat încă oficial aeronava pentru producția în serie (adică nu a confirmat parametrii declarați ai pregătirii tehnice și a capacității de luptă a aeronavei), deși F-35 a este folosit din 2014.Avionul de vânătoare nu zboară prea repede, la viteză supersonică își pierde învelișul (adică se fragmentează) și greu decolează de pe puntea navei.Aeronava F-35 „este încă foarte departe de a fi pregătită pentru lupte de intensitate medie sau mare; are doar capacități operaționale de bază, inițiale”. Au fost depistate peste 300 de defecte de proiectare, inclusiv cele critice (care nu permit îndeplinirea unei misiuni de luptă și amenință viața pilotului).F-35 a efectuat primul său zbor de luptă în 2018, deși este puțin probabil ca costisitorul „invizibil” a fost conceput pentru a ataca jihadiștii afgani care nici măcar nu au sisteme portabile de rachete antiaeriene. În ceea ce ține de eficiența utilizării în luptă, șeful misiunii afgane a ONU, Deborah Lyons, a declarat că gruparea Stat Islamic (interzis în Federația Rusă) și-a extins prezența în Afganistan.În mod firesc, americanii încep să fie scoși de pe piață de către producătorii europeni de avioane. Avionul de vânătoare francez cu două motoare Rafale conduce licitația Air 2030 pentru 7 miliarde de dolari pentru furnizarea de noi avioane de luptă pentru Forțele Aeriene Elvețiene. Rafale concurează cu nava americană F-35 Lightning II, F-18E Super Hornet și anglo-germano-italiană Eurofighter. Poate că pentru aceasta Franța a fost lipsită de o comandă profitabilă pentru construcția de submarine nucleare pentru Australia.Europa este obligatăPe bună dreptate, experții americani numesc „catastrofă națională” proiectul Lockheed Martin, care este în curs de dispariție și care are o valoare de 1,4 trilioane de dolari.Forțele aeriene ale Statelor Unite vor refuza achizițiile în masă de F-35 în anii următori. Iar pentru războiul din Lumea Veche, avionul de vânătoare „de unică folosință” este destul de pregătit, iar aliații europeni sunt de fapt obligați să cumpere avioane subsonice „invizibile” cu arme insuficient integrate.Comandantul Forțelor Aeriene NATO, generalul Tod Walters, a anunțat anterior concentrarea a 450 de avioane F-35 în Europa până în 2030 - în principal pe cheltuiala Aliaților. Generalul Jeffrey Harrigian, comandantul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite în Europa, a adăugat: „Avem deja niște planuri destul de bune, deoarece începem să ne gândim cum putem profita de această oportunitate, în special cu mulți dintre partenerii noștri care au deja F-35 în teatru”.„Fulgerul” neaprobat de Pentagon a fost deja primit de forțele aeriene ale Marii Britanii, Norvegiei, Italiei, Țărilor de Jos și Danemarcei. Următoarea în linie este Polonia. Pentru europeni, se compun noi „povesti de groază” despre inevitabila agresiune rusă. Și, desigur, refuzul aliaților de a cumpăra avionul de vânătoare american F-35 echivalează cu trădarea „lumii libere”.

