„Să creeze haos în spatele liniilor inamice": NATO are noi planuri cu privire la Ucraina

„Să creeze haos în spatele liniilor inamice”: NATO are noi planuri cu privire la Ucraina

NATO ridică miza împotriva Rusiei. Marea Britanie intenționează să trimită câteva sute de luptători de elită în Ucraina.

Țările Alianței Nord-Atlantice asigură în exces Kievul cu arme moderne. Cu ce e legat acest lucru - în materialul RIA Novosti.Elita armateiPotrivit tabloidului The Mirror, guvernul britanic avea îndoieli inițial, dar armata l-a convins de „reala” amenințare din partea Kremlinului. Cică tancurile rusești sunt pe cale să treacă granița și să se îndrepte spre Kiev cu un marș victorios. Conform planului Londrei, 600 de soldați de elită vor „dejuca planurile viclene”.Coloana vertebrală a grupului special sunt soldații brigăzii a 16-a de asalt aeropurtată și forțele speciale SAS, cunoscute încă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Această divizie are în spate zeci de operațiuni de succes în întreaga lume. Pe modelul său s-au format detașamente cu destinație specială bine cunoscute, în special „Delta” americană. Atuul specialiștilor britanici sunt diversiunile în spatele liniilor inamice și activitățile de spionaj. Sursele publicației precizează însă: ordinul de transfer în Ucraina va fi dat doar „în cazul invaziei Moscovei”. Dar profesioniștii înșiși sunt deja pregătiți pentru luptă.Șeful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, a vorbit pentru mass-media despre probabilitatea „mai mare ca niciodată” de începere spontană a unui război între Rusia și Occident. Momentul fatal nu poate fi „ratat” în niciun caz. Britanicii explică retorica alarmistă prin „adunarea trupelor ruse” la granița cu Ucraina. Deși Moscova a subliniat în repetate rânduri că nu există nimic neobișnuit în manevrele planificate care au loc strict în interiorul granițelor suverane.„Stăpânirea abilităților militare”Kievul și guvernele țărilor occidentale strigă în gura mare despre „agresiunea Kremlinului”. Nu este un secret pentru nimeni că, sub pretextul protejării unui aliat, NATO s-a stabilit ferm în Ucraina și continuă să livreze arme Forțele Armate ale Ucrainei.Recent au fost livrate la Kiev 80 de tone de muniție pentru diverse scopuri. Iar mai devreme o navă cu două bărci din clasa Island a plecat din Statele Unite pentru nevoile Forțelor Navale Ucrainene. Se pare că în curând vor fi trimise și altele. Secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, a promis în urmă cu două zile că va „dezvolta în continuare capacitățile” Forțelor Armate ale Ucrainei.În Ucraina deja funcționează mai multe obiecte militare NATO. În special, din 2015, la terenul de antrenament Iavoriv din regiunea Lviv, instructorii Pentagonului antrenează soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei. Formal, poligonul aparține Kievului, dar, de fapt, este baza alianței. Doar că „colegii ucraineni” au voie să intre acolo.Spre deosebire de centrul de control al navelor din Oceakov (regiunea Nikolaev), construit de un batalion al marinei SUA, americanii planifică să echipeze aici un doc plutitor pentru a-și repara și întreține fanioanele - nu departe de coasta Crimeii.Britanicii însă au ales portul Iujnîi, la 30 de kilometri de Odesa. Scafandrii militari au finalizat toate lucrările preliminare necesare construirii unei baze navale. Prezența marinei ucrainene este exclusă. Londra și-a exprimat dorința de a instala o bază similară pe Marea Azov.Potrivit presei ucrainene, în apropiere de Mariupol, experți militari americani antrenează lunetiști ucraineni, lângă Alioshki din regiunea Herson - cercetași, într-un centru de recunoaștere de pe Insula Șerpilor - cercetași și înotători de luptă, lângă Mihailovka - operatori UAV. În Statele Unite, Ucraina este considerată, de fapt, propriul teritoriu. Zilele trecute, congresmanul Mike Turner a spus răspicat despre „prezența permanentă” a Pentagonului acolo.Contribuția NATOPrintre altele însă e lesne că pentru Kiev asta nu e suficient. Astfel, Oleg Dunda, deputat din cadrul partidului „Sluga Naroda”, a dezvăluit sarcina Ministerului Apărării: „de atrage Statele Unite într-o cooperare mai strânsă”.Înalții oficiali ai statului ucrainean vorbesc deschis despre acest lucru. Ministerul rus de Externe leagă retorica beligerantă a Kievului cu încă o cerere de trimitere de arme.Și Ucraina este conștientă de acest lucru. Potrivit ZN.ua, în lumina „agravării situației din sud-est”, Pentagonului i-a fost trimisă o listă de dorințe: rachete Harpoon (în scopuri maritime) și rachete SLAM (Standoff Land Attack Missile).Anterior, au cerut sisteme de rachete antiaeriene Patriot, avioane de luptă F-16 sau JAS 39 Gripen, precum și vehicule blindate.

