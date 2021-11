https://sputnik.md/20211119/rusa-moldova-potential-cooperare-46550726.html

Federația Rusă și Republica Moldova: Trebuie să valorificăm potențialul de cooperare

2021-11-19T17:40+0200

Anul acesta marcăm o dată semnificativă în dezvoltarea relațiilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova - cea de-a douăzecea aniversare a încheierii Tratatului de prietenie și cooperare, semnat în noiembrie 2001, la Moscova, de către președinții Federației Ruse și al Republicii Moldova.Într-o lume dinamică, în schimbare continuă, în ultimii douăzeci de ani au avut loc schimbări semnificative, uneori radicale. În același timp, legăturile seculare de prietenie dintre poporul rus și moldovenesc rămân neschimbate, la fel ca și unitatea spirituală și religioasă și se păstrează o amintire vie a moștenirii noastre istorice și culturale comune. La baza acestor relații stau fapte importante precum: nunta fiicei domnitorului Ștefan cel Mare, Elena Voloșanka, și a fiului țarului rus Ivan al III-lea, mijlocirea lui Petru cel Mare pentru Dimitrie Cantemir și fapte de eroism pe câmpurile celui de-Al Doilea Război Mondial. În ciuda schimbărilor politice din viața Republicii Moldova din ultimii ani, relațiile bilaterale au continuat să se dezvolte, demonstrând invariabil o dinamică pozitivă, deschizând noi perspective de extindere a cooperării în sfera economică, culturală și umanitară.În acest context, pe fondul crizei globale, cauzate de pandemia de COVID-19, și a situației socio-economice dificile din întreaga lume, nu a făcut o excepție nici anul 2021. Cu toate acestea, deși dificultățile existente au făcut unele ajustări la programul de contacte, în ansamblu, acest lucru nu a dus la o interacțiune mai slabă dintre țările noastre.În luna august a acestui an, adjunctul șefului de cabinet al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău și s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.Legăturile interparlamentare și interguvernamentale se dezvoltă, inclusiv prin interacțiunea la diferite platforme internaționale: ONU, IPA, CSI și altele. La nivelul cooperării interparlamentare de la Atena, în cadrul Conferinței europene a președinților de parlament, sub egida APCE, a avut loc o întâlnire între președintele Consiliului Federației Ruse, Valentina Matvienko, și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.În cadrul întrevederii, oficialii au convenit să reia activitatea Comisiei Interparlamentare de Cooperare dintre Rusia și Moldova, în cadrul Adunării Interparlamentare a țărilor CSI.Vizita ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, copreședintelui Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Economică, Nicu Popescu, la Moscova, unde, în cadrul negocierilor cu ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, au fost discutate teme de actualitate ale agendei bilaterale, s-a făcut un schimb de opinii pe teme de lucru în cadrul ONU, integrare regională, inclusiv CSI și Uniunea Economică Eurasiatică. Miniștrii de Externe au semnat o declarație comună cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la Tratatul de prietenie și cooperare.Noi orizonturi de cooperare se deschid și în sfera culturală și umanitară, unde nivelul de interacțiune a fost întotdeauna înalt în mod tradițional, reflectând relațiile frățești de secole dintre poporul rus și moldovenesc. Anual comemorăm memoria istorică a eroilor care au apărat libertatea țării în luptele pe fronturile Marelui Război Patriotic. În strânsă colaborare cu partea moldovenească, grație contribuției Federației Ruse, zeci de memoriale ale băștinașilor au fost restaurate și reparate în multe raioane din țară. Mii de locuitori moldoveni vin în fiecare an la Flacăra Eternă de la memorialul „Eternitatea” din Chișinău pentru a se închina în memoria eroilor, datorită cărora astăzi trăim sub un cer liniștit.În fiecare an, zeci de lucrători culturali și științifici, artiști, oameni de artă și reprezentanți ai echipelor creative din țările noastre fac călătorii reciproce, oferind un schimb continuu de informații care îmbogățesc spațiul cultural și civilizațional al țărilor noastre. Sute de tineri din Republica Moldova intră la studii în instituțiile de învățământ superior din Federația Rusă, după care se reîntorc acasă ca specialiști calificați.Putem constata cu satisfacție că de-a lungul celor două decenii ale Tratatului de Prietenie și Cooperare dintre Republica Moldova și Federația Rusă s-a acumulat o bogată experiență în cooperarea și interacțiune între cele două țări.Prevederile Tratatului sunt întemeiate pe principiile încrederii reciproce, în conformitate cu normele recunoscute de dreptul internațional, cu respectul invariabil al integrității teritoriale și respectarea neintervenției în treburile interne ale ambelor state. Datorită interacțiunii de succes în cadrul acestui document fundamental, Federația Rusă și Republica Moldova continuă să coopereze cu succes în vederea menținerii păcii și stabilității în conformitate cu obiectivele stabilite în documentele OSCE și actele internaționale în domeniul protecţiei drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului.Tratatul de prietenie și cooperare stabilește un curs strategic pentru o cooperare egală și reciproc avantajoasă în domeniul economiei, comerțului, protecției mediului, științei, tehnologiei, culturii, asistenței medicale și sferei umanitare.Și astăzi, după 20 de ani de la semnarea acestui document, există convingerea fermă că, în această lume complexă și mereu în schimbare rapidă, unde interacțiunea de integrare permite statelor să depășească efectiv dificultățile și să realizeze noi perspective, ţările noastre vor continua să dezvăluie cu succes marele potenţial al cooperării bilaterale.Îi felicit pe toți locuitorii țărilor noastre cu această aniversare minunată!

