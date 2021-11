https://sputnik.md/20211121/stoianoglo-ambasadori-organizatii-internationale-46584142.html

Stoianoglo reclamă abuzuri: S-a adresat mai multor ambasadori și parteneri internaționali

Stoianoglo reclamă abuzuri: S-a adresat mai multor ambasadori și parteneri internaționali

Alexandr Stoianoglo a adresat o scrisoare deschisă partenerilor internaționali în care a vorbit despre situația din justiție

2021-11-21T13:14+0200

2021-11-21T13:14+0200

2021-11-21T13:14+0200

politică

ambasadori

internațional

organizație

alexandr stoianoglo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/09/45391654_430:250:3021:1708_1920x0_80_0_0_babec9cb7f1c520f6fc965ae3f465154.jpg

CHIȘINĂU, 21 nov - Sputnik. Procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo a publicat o scrisoare deschisă pe pagina sa de pe o rețea de socializare, în care a reclamat abuzuri din justiția moldovenească, cu referire la procesul în care este vizat.Se întâmplă în contextul în care Consiliul Superior al Procurorilor l-a suspendat pe Stoianoglo din funcția de procuror general, iar ulterior acesta a fost reținut și plasat în arest la domiciliu, fiind învinuit că ar fi facilitat implementarea schemei de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. „De o lună și jumătate încerc să mă fac auzit de procurori și judecători. Am înțeles perfect că la prima etapă a arestării mele, ei au fost pur și simplu induși în eroare de politicieni. Autoritățile au făcut totul ca să mă înlăture din funcție. Am sperat naiv ca colegii mei procurori să-și dea seama rapid de absurditatea acuzațiilor care mi se aduc și, dacă vor continua ancheta, măcar îmi vor da ocazia să mă mișc liber, pentru că nu reprezint o amenințare pentru nimeni. Iar avocații mei au prezentat instanțelor dovezi incontestabile că nu am fost implicat în niciunul dintre episoadele urmăririi penale, care nu pot fi sub nicio formă examinate în context penal.Dar justiția, reprezentată atât de procurori, cât și de judecători, se preface că nu aude și nu vede nimic. Nu am de ales decât să mă apăr. Așa că zilele trecute am transmis un mesaj reprezentanților ambasadelor și organizațiilor internaționale, pe care îl atașez mai jos.Toată lumea ar trebui să înțeleagă că nu este vorba doar și nu atât despre mine, ci despre principiile activității organelor de justiție, care sunt acum impuse de clasa politică”, a scris Stoianoglo.În textul scrisorii, partenerii internaționali sunt îndemnați de Stoianoglo să sprijine actualul partid de la guvernare cu sfaturi, pentru ca acesta „să nu alunece în dictatură”. Dosarul lui StoianogloAlexandr Stoianoglo a fost reținut în seara zilei de 5 octombrie, chiar înainte de briefingul de presă anunțat de acesta. La solicitarea procurorului Victor Furtună, ofițerii mascați ai serviciilor speciale l-au scos pe Stoianoglo din clădirea Procuraturii Generale, apoi l-au plasat în izolatorul de detenție preventivă pentru 72 de ore. Ulterior, el a fost plasat în arest la domiciliu. În data de 11 noiembrie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a luat act de sesizarea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, privind evaluarea activității procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. Potrivit deciziei CSP, Stoianoglo va fi evaluat de o comisie specială, componența căreia urmează a fi stabilită ulterior.Asta după ce la 4 noiembrie, șeful statului a transmis către CSP o sesizare prin care a cerut inițierea procedurii de evaluare a activității procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

ambasadori, internațional, organizație, alexandr stoianoglo