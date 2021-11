https://sputnik.md/20211122/ceban-prognoza-livrarile-gaz-gazprom-46625494.html

Vor fi sau nu sistate livrările de gaz de la Gazprom - Ce spune directorul Moldovagaz

Președintele Moldovagaz Vadim Ceban a comentat pentru Sputnik Moldova dacă vor fi sau nu sistate livrările de gaz de la Gazprom. 22.11.2021

CHIȘINĂU, 22 nov – Sputnik. Directorul MoldovaGaz confirmă notificarea primită de la Gazprom și susține că l-a anunțat pe Andrei Spînu despre această înștiințare. Declarația a fost făcută de Vadim Ceban pentru Sputnik Moldova.Reacția vine după ce în această seară concernul rus Gazprom anunță că din cauza neefectuării plăților la gaz, peste 48 de ore, va opri livrările către Republica Moldova."Sesizarea respectivă este despre consumul care a avut loc în octombrie și 50 % din consumul din luna noiembrie. Din octombrie noi am avut decalaj din cauza că prețul de achiziție a gazului inclus în tarif era la 150 de dolari, dar noi gazul îl procurăm de la Gazprom cu 800 de dolari și respectiv noi am avut acoperire deficitară. Tarifele pentru 1 noiembrie s-au aprobat pe data de 10 noiembrie, dar respectiv noi nu am avut mijloace financiare ca să achităm pentru luna noiembrie 50 de procente, așa cum prevede contractul. De aceea a apărut așa situația și lucrăm asupra soluționării acestei probleme ca să găsim finanțare și să închidem datoria", a spus Ceban.Directorul MoldovaGaz a declarat că la moment lucrează împreună cu Guvernul pentru a soluționa această problemă.Întrebat dacă vor fi sistate livrările de gaz de la Gazprom către țara noastrăm, directorul MoldovaGaz a spus că deocamdată nu are o prognoză.Amintim că în această seară concernul rus Gazprom a anunțat că peste 48 de ore va opri livrările de gaz către Republica Moldova din cauza neefectuării plăților.Gazprom este extrem de dezamăgit de felul în care Chișinăul își îndeplinește obligațiunile contractuale, a anunțat reprezentantul Gazprom Serghei Kuprianov.Potrivit lui Kuprianov, Moldova trebuia să achite facturile pentru livrările curente până în data de 22 noiembrie.Gazprom a purtat mult timp negocieri cu Republica Moldova pe tema aprovizionării cu gaze, finalizând discuțiile cu un contract corespunzător pe această temă.Kuprianov a remarcat că propunerile Gazprom pentru contract, pentru prețul gazului au fost „bazate absolut pe prețurile de pe piață și au fost formate pe baza tranzacțiilor bursiere pentru gaz”. Partea moldovenească, a spus el, a insistat asupra unor prețuri preferențiale pentru ea.Amintim că pe 29 octombrie MoldovaGaz a reușit să prelungească contractul anterior de livrare a gazelor cu Gazprom pentru o perioadă de cinci ani. Instituția a anunțat că se va utiliza formula de preț propusă de partea moldovenească. Aceasta înseamnă că prețul va fi format trimestrial, ținând cont de prețurile petrolului și gazelor din ultimele nouă luni.Părțile au ajuns la un acord principial privind formula de preț, auditarea datoriei formate în cadrul companiei Moldovagaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare a plăților restante. Astfel, de la 1 noiembrie Moldova cumpără din nou gaz din Federația Rusă.

