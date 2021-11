https://sputnik.md/20211122/expert-partidele-balti-alegeri-46606913.html

Alegerile de la Bălți - o lecție pentru actuala guvernare? Ce trebuie să ia în calcul PAS

Analistul politic Corneliu Ciurea a remarcat că rezultatele alegerilor de la Bălți reprezintă un semnal pentru actuala guvernare. 22.11.2021, Sputnik Moldova

analize și opinii

alegeri

bălți

rezultate

CHIȘINĂU, 22 nov - Sputnik. Corneliu Ciurea a declarat pentru Radio Sputnik Moldova că partidele tradiționale, având în vedere PAS și PSRM, au suferit înfrângere la Bălți pentru că ar fi avut o ofertă mai proastă decât Partidul „Șor”, al cărui candidat Marina Tauber a înregistrat o victorie zdrobitoare în primul tur. Același lucru îl putem spune și despre PAS, care deși are o anumită creștere acolo, ea este una insignifiantă. Pentru că Bălțiul nu gustă ofertele de dreapta. Bălțiul demonstrează că trebuie formulate foarte atent și migălos ofertele social-economice pentru populație”, a remarcat analistul politic.Corneliu Ciurea a fost întrebat dacă guvernarea PAS ar trebui să se îngrijoreze în cazul în care Marina Tauber va ajunge primar la Bălți și va înregistra rezultate palpabile în gestionarea orașului.„Partidul „Șor” este deocamdată o formațiune politică care înregistrează scoruri bune pe țară, însă fără a cunoaște o creștere spectaculoasă. Sigur că unele succese de proporții, și Bălțiul ar fi un astfel de caz, ar putea să impulsioneze susținerea pentru acest partid, dar trebuie să admitem că Partidul „Șor” activează într-un mediu concurențial foarte aprig și concurenții Partidului „Șor” vor face tot posibilul ca să nu permită asemenea creșteri spectaculoase, orientându-se în primul rând spre acuzații cu privire la corupție. Și Partidul „Șor” mai are o problemă - liderul partidului nu poate veni în țară, ceea ce complică mult lucrurile pentru această formațiune politică”, a menționat Corneliu Ciurea.Candidatul Partidului „Șor” Marina Tauber a câștigat detașat primul tur al alegerilor locale noi pentru Primăria municipiului Bălți.Asta arată rezultatele preliminare prezentată de Comisia Electorală Centrală.Pe locul doi se poziționează candidatul Independent Nicolai Grigorișin, cu 6951 de voturi (20,93%).Urmează pe locul trei Marcoci Boris, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, cu 4679 (14,08%), iar pe locul patri Alexandr Nesterovski, din partea Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, cu 4677 de voturi (14,08%).De menționat este că între ultimii doi diferența este de doar 2 voturi.Ceilalți candidați au acumulat un număr nesemnificativ de voturi.Conform legislației în vigoare, câștigător din primul tur este candidatul care obține mai mult de jumătate din voturile legal exprimate. Dacă niciunul dintre candidați nu a depășit acest prag, atunci primii doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi se vor confrunta în turul doi. În acest caz, votul are loc după 2 săptămâni.Alegerile din Bălți au fost organizate după ce pe 12 iulie primarul Renato Usatîi a anunțat că pleacă din funcție, motivând că a luat o astfel de decizie în urma înregistrării unui scor scăzut la alegerile parlamentare în municipiu. Blocul său electoral „Renato Usatîi” a reușit să adune 4,1% din numărul total de voturi.

