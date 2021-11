https://sputnik.md/20211123/bautura-care-poate-imbatrani-creierul-cu-11-ani-46613701.html

Băutura care poate îmbătrâni creierul cu 11 ani

Băutura care poate îmbătrâni creierul cu 11 ani

Daily Express: Băuturile dulci pot îmbătrâni creierul cu 11 ani.

2021-11-23T06:00+0200

2021-11-23T06:00+0200

2021-11-23T06:00+0200

societate

zahăr

îmbătrânire

creier

băutură

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2757/53/27575329_0:88:1921:1168_1920x0_80_0_0_bead94ecd29699449ce84e8d3ec5f66e.jpg

CHIȘINĂU, 23 nov – Sputnik. Zahărul poate exercita un efect distrugător asupra funcției creierului, iar băuturile cu un conținut ridicat de zahăr distrug creierul, ducând cu timpul la micșorarea cortexului prefrontal. Ziarul britanic Daily Express scrie despre acest lucru, cu referire la savanții Școlii de Medicină a Universității din Boston.Ei au realizat un studiu în cadrul căruia au ținut sub observare un grup de 4.200 de persoane: acestea erau testate periodic în ceea ce privește nivelul funcțiilor cognitive și memoriei. Voluntarii au povestit cât de multe băuturi dulci consumă, iar experții au verificat relația dintre cantitatea de zahăr consumată și starea organismului.După cum s-a constatat, dacă persoană bea zilnic unul sau două pahare de băuturi dulci, creierul său îmbătrânește cu 5,8 ani, iar dacă mai mult de două pahare – cu 11 ani.Profesorul de neurologie de la Școala de Medicină a Universității din Boston Sudha Seshadri a menționat că rezultatele studiului nu sunt definitive, dar convingătoare, de aceea permit să fie trase concluzii fundamentate. „Este clar că utilizarea băuturilor dulci nu are prea multe aspecte pozitive, iar înlocuirea zahărului cu îndulcitori artificiali, evident, nu ajută”, a concluzionat savantul.Anterior, nutriționiștii americani au descoperit că sucraloza - un îndulcitor artificial care este considerat unul dintre cei mai inofensivi - crește apetitul și sporește atracția față de mâncare. Acest lucru poate reduce la zero efectul alimentelor și băuturilor dietetice care-l conțin, recomandate în curele de slăbire.

https://sputnik.md/20211115/oamenii-stiinta-licoarea-scaderea-tensiunii-arteriale-46403358.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zahăr, îmbătrânire, creier, băutură