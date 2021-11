https://sputnik.md/20211123/kremlinul-a-comentat-sanctiunile-impuse-de-sua-impotriva-nord-stream--2-46639826.html

Kremlinul a comentat sancțiunile impuse de SUA împotriva ”Nord Stream – 2”

Kremlinul a comentat sancțiunile impuse de SUA împotriva ”Nord Stream – 2”

Peskov a calificat sancțiunile americane împotriva ”Nord Stream – 2” drept ilegale și incorecte. 23.11.2021, Sputnik Moldova

2021-11-23T13:07+0200

2021-11-23T13:07+0200

2021-11-23T13:07+0200

rusia

sua

sancțiuni

dmitri pescov

kremlin

nord stream - 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/15/35186612_0:214:3073:1942_1920x0_80_0_0_3e0b87bfa1274d2999634674043e4173.jpg

CHIȘINĂU, 23 nov – Sputnik. Sancțiunile privind ”Nord Stream – 2” sunt o continuare a limbajului sancțiunilor, la care Statele Unite nu vor să renunțe, Kremlinul are o atitudine extrem de negativă față de ele, acest lucru este ilegal și incorect, mai ales pe fundalul încercărilor de dezvoltare a relațiilor cu SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Dmitri Peskov."Sancțiunile cu privire la ”Nord Stream” sunt o continuare a acestui limbaj al sancțiunilor, la care Washingtonul nu renunță cu încăpăținare. Limbajul preferat al Washingtonului. Evident, este ceva față de care avem o atitudine extrem de negativă, am vorbit despre asta în repetate rânduri. Iarăși, considerăm aceasta ilegal, greșit, mai ales pe fundalul unor astfel de încercări încordate de a dezvolta dialogul pierdut anterior”, a afirmat Peskov.Administrația SUA impune sancțiuni în privința a două nave și a unei companii care are legătură cu Rusia, implicate în realizarea proiectului gazoductului ”Nord Stream – 2”, a declarat anterior secretarul de stat Anthony Blinken.

https://sputnik.md/20211118/europa-a-stopat-nord-stream2-si-preturile-au-explodat--46512631.html

sua

kremlin

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sua, sancțiuni, dmitri pescov, kremlin, nord stream - 2