Procuratura Generală a Rusiei: Dosarul lui Platon - în instanță

Procuratura Generală a Federației Ruse a trimis în judecată un dosar împotriva omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon.

2021-11-23T13:37+0200

CHIȘINĂU, 23 nov – Sputnik. Procuratura Generală din Rusia a trimis în judecată un dosar împotriva omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon. Acesta este acuzat de crearea unei comunități criminale și săvârșirea de tranzacții valutare ilegale, transmite serviciul de presă al instituției, fiind citată de Ria Novosti.„Procuratura Generală a Federației Ruse a aprobat rechizitoriuд într-un dosar penal împotriva lui Veaceslav Platon. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunilor în temeiul părții 1 a art. 210 din Codul Penal al Federației Ruse (crearea și gestionarea unei comunități criminale), paragrafele a, b "Partea 3 Art. 193.1 din Codul Penal al Federației Ruse (efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturile nerezidenților folosind documente false în proporții deosebit de mari)", este menționat în mesajul emis de Procuratura Generală a Federației Ruse.Dosarul penal a fost trimis Judecătoriei raionale Tverskoi din Moscova pentru examinare în lipsă pe fond. Anterior, Moldova a refuzat să-l extrădeze pe Veaceslav Platon în Federația Rusă.Potrivit anchetei, până în iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul BC Moldindconbank S.A. Veaceslav Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexandr Korkin au creat o comunitate criminală pentru a scoate ilegal fonduri în valută străină din Rusia. Din grupul dat mai făcea parte directorul trezorăriei al Moldindconbank-ului - Elena Platon, proprietarul băncii comerciale ”Evropeiskii Expres” (Европейский Экспресс) - Oleg Kuzmin, coproprietarii băncii comerciale ”Ruskii Zemelinîi Bank” (Русский Земельный Банк), banca ”Zapadnîi” (Западный), banca ”Creditbank” (Кредитбанк) – ”Creditinvest” (Кредитинвест) – Alexandr Grigoriev și Beslan Bulgucev, șefii trezoreriei acestor bănci – Rinat Iusupov, Vinera Șaripova, precum și Alexei Sobolev și Lev Pahomov.Astfel, din iunie 2013 până în mai 2014, complicii au efectuat operațiuni valutare ilegale pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile acestor instituții creditare rusești în conturile bancare ale unui nerezident - SA BC ”Moldindkonbank” – prezentând intenționat documente falsificate pentru mai mult de 126 de miliarde de ruble rusești.Anterior, Elena Platon, Grigoriev și Kuzmin au fost deja condamnați la detenție pe diverși termeni. Cazul împotriva lui Korkin, Iusupov, Șaripova, Sobolev și Pahomov este audiat la Judecătoria raională Tverskoi din Moscova. În raport cu alți membri ai grupării criminale, ancheta continuă.În 2017, Platon a fost condamnat în Moldova la 18 ani de închisoare, fiind acuzat de sustragerea a peste 20 de miliarde de dolari din Rusia și delapidarea a peste 20 de milioane de dolari de la Banca de Economii. În iunie 2020, instanța a decis însă suspendarea executării pedepsei și l-a eliberat pe omul de afaceri. Și deja în luna mai a acestui an, Procuratura Republicii Moldova a renunțat la acuzațiile împotriva lui Platon, l-a achitat și, în cele din urmă, l-a eliberat.În data de 12 noiembrie, procurorii anticorupție moldoveni au solicitat aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile în privința controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Mandatul de arest a fost eliberat de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în dosarul în care Platon are calitate de învinuit pe faptul pretinselor acțiuni ilegale de preluare a controlului asupra instituției financiare BC ”Moldova-Agroindbank” SA și gestionarea acestei instituții în beneficiul unui grup criminal organizat.Amintim că la începutul lunii septembrie, Biroul Interpol din Moldova a solicitat ca Veaceslav Platon să fie dat în căutare internațională.

