Sărbătorile de iarnă 2021-2022: Cum vor fi marcate în Chișinău

Primarul general a povestit că în ultima perioadă este tot mai des întrebat despre activitățile din Chișinău privind sărbătorile de iarnă.

CHIȘINĂU, 23 nov – Sputnik. Edilul-șef al Capitalei, Ion Ceban, a comunicat că în următoarele zile va fi anunțat programul activităților de Crăciun și Revelion.În cadrul unei intervenții live pe pagina sa de Facebook, Ceban a menționat că municipalitatea va oferi informații cu privire la evenimentele culturale care se vor desfășura în Chișinău și în suburbii, dar și cum se va pregăti Capitala pentru sărbătorile de iarnă 2021-2022.Între timp, în parcul Catedralei Metropolitane a început instalarea bradului de Crăciun. Și în acest an vom avea un pom artificial. După ce va fi asamblat, acesta va fi decorat cu globuri și luminițe.Deocamdată nu este cunoscută dată inaugurării pomului de Crăciun în acest an, însă anul trecut evenimentul a avut loc pe data de 1 decembrie. Totuși, din cauza restricțiilor, inaugurarea din anul trecut a fost diferită de evenimentele similare din anii precedenți. Puțini oameni s-au avântat să vadă bradul împodobit din centrul Capitalei. Cei prezenți au venit cu familia și au încercat să păstreze distanța socială. Lângă brad nu s-a instalat nici scena tradițională, unde an de an la inaugurare evoluau copii, dar și artiști.Din cauza pandemiei, în perioada sărbătorilor de iarnă 2020-2021 au lipsit tradiționalele târguri de Crăciun. Așa că în scuarul Catedralei nu au fost de găsit tarabele cu vin fiert, plăcinte, dar și suvenire.Amintim că de astăzi Chișinăul se află sub Cod Portocaliu de alertă epidemiologică. În acest context vor fi relaxate unele măsuri anti-COVID pe teritoriul Capitalei.Ceban a ținut să precizeze că, din 1 decembrie, teatrele și sălile de concert vor reveni la regim obișnuit de lucru, cu păstrarea normelor de siguranță și cu prezentarea certificatului COVID-19.Potrivit ultimelor date prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în prezent cinci localități se află sub Cod Verde de alertă. Codul Portocaliu este instituit în municipiile Chișinău și Bălți, dar și raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Ialoveni și Șoldănești.Totodată, raioanele Briceni, Cantemir, Telenești, Florești și Hâncești au fost trecute la Codul Verde. În celelalte regiuni ale țării este valabil ”Codul Galben”.În prezent, alerta Cod Roșu de COVID-19 este menținută doar în regiunea transnistreană.

