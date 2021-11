https://sputnik.md/20211124/fenomenul-periculos-care-distruge-economia-moldovei--expert-46658803.html

Fenomenul periculos care distruge economia Moldovei – expert

Fenomenul periculos care distruge economia Moldovei – expert

Moldovenii cumpără bunuri și consumă produse la un nivel-record în 2021. În loc ca acest fenomen să stimuleze dezvoltarea economiei, cresc importurile.

2021-11-24T07:00+0200

2021-11-24T07:00+0200

2021-11-24T07:00+0200

economie

export

import

moldova

balanță externă

deficitul balantei comerciale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2353/90/23539005_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_aa6480c86e34a9b214010a7380976994.jpg

CHIȘINĂU, 23 nov – Sputnik. Pentru a salva economia, trebuie reformate instituțiile statului, nu doar înlocuite persoanele, a declarat pentru Sputnik expertul economic Veaceslav Ioniță. Economia Moldovei se află într-o stare „deplorabilă” și o situație mai gravă ar fi greu de imaginat. Expertul economic Veaceslav Ioniță, fost deputat, a făcut aprecierea într-o discuție cu corespondentul Sputnik, explicând pe înțelesul tuturor cât de defectuos funcționează acum economia. Am spune că, practic, s-a transformat într-un mecanism care se autoanihilează, în loc să-și asigure dezvoltarea și creșterea.Iată cum arată, la modul simplificat, felul în care funcționează economie:Veaceslav Ioniță: Creșterea consumului generează creșterea importurilor„Agenții economici, în loc să investească banii, îi depun în bănci și finanțează consumul populației”, a sintetizat Veaceslav Ioniță.Iar populația consumă preponderent importuri. An de an, Republica Moldova importă de peste două ori mai mult decât exportă. În ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu intervalul corespunzător din 2020, exporturile s-au majorat cu 21,1% ( 2103,3 milioane dolari SUA), în timp ce importurile au crescut mai accentuat - cu 32,4% (5072,7 milioane dolari SUA), potrivit Biroului Național de Statistică.„Moldovenii, estimativ, vor consuma cu circa 35-40 de miliarde de lei mai mult decât au consumat, în medie, în ultimii ani”, potrivit expertului.În statele cu „economie sănătoasă”, creșterea cererii de consum din partea populației stimulează investițiile, dezvoltarea și inițierea de noi afaceri locale care să acopere consumul – în Republica Moldova, economia este atât de bolnavă, încât nu poate beneficia nici de pe urma acestei conjuncturi favorabile, a explicat expertul.„Deci, economia noastră este, pur și simplu, economie bolnavă. Însăși această stare de fapt denotă că agenții economici, pe fundalul unei creșterei fără precedent a consumului, în loc să-și crească capacitatea de producție, în loc să facă investiții, decid să-și depună banii în bănci și banii merg la finanțarea consumului populației Aceasta arată cât de bolnavă este economia noastră! Altceva deja nu mai poate să se întâmple, asta-i cel mai grav. De fapt, aceasta este și o diagnoză a stării deplorabile în care se află economia. Avem o economie bolnavă, avem o economie care nu poate beneficia de pe urma acestei conjuncturi extrem de favorabile. Și atunci avem acest consum al populației, care este alimentat de importuri”, a comentat Veaceslav Ioniță.Comentând pe blogul personal comerțul excterior, expertul economic a remarcat: „Balanța comercială a Moldovei a atins un deficit de 3,8 miliarde USD, cu 900 milioane USD mai mult decât anul trecut. Acest deficit este acoperit din remitențe, economiile populației și creditele de consum, care în acest an au înregistrat o creștere fără precedent. De fapt, consumul populației doar duce la creșterea deficitului comercial al Moldovei, ceea ce denotă starea catastrofală din economia națională, care nu poate beneficia de la conjunctura favorabilă de creștere a consumului populației”. Ucigașii economiei: Corupția, monopolurile, injustițiaDe ce economia Moldovei rămâne a fi atât de slabă și după trei decenii de la înființarea statului?În opinia interlocutorului, schemele vechi de monopol și corupție, din care se îmbogățesc „șmecherii”, continuă să funcționeze. Pentru a pune capăt ilegalităților, a apreciat expertul, trebuie reformate instituțiile statului – nu este suficient să schimbi doar conducerea lor.„Agenții economici, pur și simplu, sunt sugrumați de sistemul birocratic corupt, care în continuare a rămas – cum am avut monopoluri la exportul de cereale, așa și a rămas. Corupții care protejau această schemă de monopol, mai departe o protejează, chiar dacă clasa politică n-are nicio treabă cu aceasta și chiar dacă este o bună intenție atât din partea prim-ministrului, cât și a președintelui țării și președintelui Parlamentuluiu. Eu cred în buna lor intenție, dar ce folos din buna lor intenție, dacă există această realitate dură?! Monopoluri în continuare, după atâtea luni de guvernare!”, a declarat Veaceslav Ioniță.Și în 2021 numeroși moldoveni își doresc să migreze peste hotareMoldovenii câștigă bani peste hotare, îi trimit acasă, iar aici aceștia sunt cheltuiți pe bunuri de import. Prin urmare, banii se întorc de unde au venit, iar economia nu se dezvoltă, nu sunt create noi locuri de muncă.Expertul a menționat că intenția moldovenilor de a pleca peste hotare rămâne la un nivel înalt – faptul este reflectat într-un studiu despre fenomenul migrației care va fi făcut public în decembrie.„Oamenii în acest an, datorită faptului că au făcut economii, datorită faptului că ei speră că lucrurile merg bine pentru ei, se împrumută ca niciodată și consumă. Oamenii cheltuie foarte mult! Cererea este enormă – sunt condiții să faci investiții și să acoperi cererea. La noi, cererea, în loc să conducă la crearea de afaceri locale, se transformă în importuri”, a constatat cu regret Veaceslav Ioniță.Într-o discuție pe aceeași temă cu corespondentul Sputnik, expertul economic Viorel Gîrbu comenta cu amărăciune că Republica Moldova are o economie bazată pe „export de cetățeni și import de produse”.Cunoaștem, cel mai important sector al economiei Republicii Moldova este... comerțul.„Este un model economic care poate fi generic descris ca o gunoiște de ambalaje ale bunurilor de import, pentru că doar cu aceasta și ne alegem – cu ambalajele tuturor bunurilor pe care le importăm din străinătate și le consumăm”, a accentuat Viorel Gîrbu.Expertul economic a apreciat că, pentru a dezvolta economia, „trebuie să fie o minte lucidă în fruntea țării și o armată mare de specialiști în diverse domenii care să execute indicațiile”.

https://sputnik.md/20211114/centrala-nucleara-hotar-republica-moldova--46397262.html

https://sputnik.md/20211106/crestere-record-preturi-produse-agricole-moldova-46210566.html

https://sputnik.md/20211025/pota-moldovei-stampila-postala-regele-mihai-45891928.html

https://sputnik.md/20211011/scumpit-apartamentele-crescut-inflatia-45415791.html

https://sputnik.md/20211004/raul-negru-bate-toate-recordurile-in-europa-45262532.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eleonora Lisnic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

Eleonora Lisnic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eleonora Lisnic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

export, import, moldova, balanță externă, deficitul balantei comerciale