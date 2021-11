https://sputnik.md/20211124/gavrilita-ii-solicita-parlamentului-alocarea-banilor-pentru-stingerea-datoriei-la-gaz-46672959.html

Gavrilița a venit cu o solicitare către Parlament: Ce trebuie să decidă deputații

Decizia privind includerea proiectului de modificări pe ordinea de zi a Parlamentului va fi luată de Biroul Permanent al Legislativului.

CHIŞINĂU, 24 nov - Sputnik. Prim-ministrul Moldovei, Natalia Gavrilița, i-a solicită Parlamentului să examineze în procedură de urgență proiectul de modificări la Legea bugetului de stat pe 2021, în vederea achitării datoriei curente de 74 de milioane de dolari fata de Gazprom.Se așteaptă că pe 24 noiembrie, la ora 15.00, Biroul Permanent al Parlamentului, la solicitarea prim-ministrului, va lua o decizie cu privire la includerea proiectului de modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2021, lectura a doua, pe ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului, programată pentru 25 noiembrie.”Gazprom” a amintit astăzi că termenul de achitare expiră miercuri, 24 noiembrie, însă Moldova nu a făcut încă plățile curente pentru gaze.Amintim că vicepremierul Andrei Spînu a declarat marți în cadrul unei conferințe de presă că problema gazului va fi soluționată joi.El a precizat că banii rămași de la ”Energocom” – 1,4 miliarde lei din cele 1,7 miliarde lei, sumă acordată de Guvern societății pe acțiuni cu scopul de a cumpăra gaze din surse alternative, va trece în contul ”Moldovagaz” pentru a achita datoria la ”Gazprom” de peste un miliard de lei, acumulată pentru luna octombrie și 50% avans din noiembrie.Gazprom a anunțat despre o posibilă sistare a livrării de gaze pentru MoldovaPe 22 noiembrie, ”Gazprom” a declarat că în Moldova ar putea fi deconectată de la gaz în 48 de ore.Gazprom este extrem de dezamăgit de felul în care Chișinăul își îndeplinește obligațiunile contractuale, a anunțat luni seară reprezentantul oficial al concernului rus Serghei Kupriano, la postul TV ”Rossia 24”. Potrivit lui, Moldova trebuia să achite facturile pentru livrările curente până în data de 22 noiembrie.“Având în vedere situația complicată economică și financiară în care se află Moldova, conducându-se de dorința de a păstra pentru Moldova capacitatea de a face față plăților pe termen lung în raport cu Gazprom, dar și de poziția președintelui Rusiei, la care partea moldoveană a apelat în repetate rânduri cu rugămintea de a contribui la soluționarea problemei, Gazprom a luat decizia de a semna contractul practic în condițiile propuse de partea moldoveană, dar cu o clauză esențială și importantă: Moldova va achita în termen în măsură deplină plățile curente la gaz”, a declarat Kuprianov.“Astăzi, 22 noiembrie, a expirat termenul plății curente. Plata nu a fost efectuată. Dat fiind această situație, Gazprimi, în conformitate cu prevederile contractului, anunță partea moldovenească că, peste 48 de ore, livrările de gaz către Moldova vor fi sistate”, a mai menționat Serghei Cuprianov.Moldovagaz mizează pe sprijinul autoritățilorMoldovagaz a confirmat oficial, printr-un comunicat de presă, recepționarea notificări din partea Gazprom, din data de 22 noiembrie 2021, cu privire la posibila sistare a livrărilor spre țara noastră, în termen de 48 de ore, în condițiile neefectuării plăților pentru livrările curente de gaze naturale pentru lunile octombrie și noiembrie 2021.Moldovagaz anunță că “obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 dolari per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 dolari per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 dolari per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020”.Moldovagaz afirmă că “în acest moment, se lucrează în continuare pentru a rezolva această situație”.Totodată, Moldovagaz anunță că mizează pe sprijinul autorităților Republicii Moldova în soluționarea problemei.„Ne exprimăm încrederea că cu sprijinul autorităților de stat ale Republicii Moldova această problemă va fi rezolvată în cel mai scurt timp”, anunță Moldovagaz în comunicatul său de presă.Contractul de livrare a gazelor între Moldovagaz și GazpromContractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.Contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.În perioada 21-22 octombrie, viceprim-miniștrii moldoveni Vlad Kulminski și Andrei Spînu au avut prima rundă de negocieri cu privire la contractul pentru gaze cu șeful adjunct al Administrației Prezidențiale Dmitri Kozak, directorul general al SRL ”Gazprom Export” Elena Burmistrova și ministrul rus al Energiei Nikolai Șulginov . Părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere.Totodată, Moldova a început să caute surse alternative de furnizare a combustibilului albastru în țară. Pe 25 octombrie, Moldova a făcut prima achiziție de gaze de la alt furnizor decât Gazprom: a fost semnat un contract pentru achiziția de probă a un milion de metri cubi de gaz de la PGNiG din Polonia. În cursul săptămânii, Moldova a achiziționat gaz de asemenea de la compania olandeză Vitol, de la compania elvețiană DXT Commodities și de la Naftogaz din Ucraina.A doua rundă de negocieri cu Gazprom a avut loc în perioada 27-29 octombrie. La discuțiile cu șeful Gazprom, Alexei Miller, Republica Moldova a fost reprezentată de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu și de președintele Consiliului de Administrare al SA Moldovagaz Vadim Ceban. Părțile au reușit să ajungă la un acord cu privire la prelungirea contractului de furnizare a gazelor în condițiile propuse de partea moldovenească. S-a ajuns și la un acord privind efectuarea unui audit al datoriei istorice a companiei Moldovagaz față de Gazprom

