Ultima oră! Gazprom îi dă un răgaz Moldovei - cât va mai aștepta plata datoriei

Ultima oră! Gazprom îi dă un răgaz Moldovei - cât va mai aștepta plata datoriei

Concernul rus Gazprom a anunțat că acceptă să mai aștepte puțin până când Moldova va lichida restanțele la plata gazului pentru octombrie și jumătate din luna... 24.11.2021, Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 24 nov - Sputnik. Moldova s-a adresat Gazpromului cu rugămintea de a nu sista livrarea gazelor la miezul nopții și a promis să efectueze plățile restante pentru octombrie și jumătate din luna noiembrie.Reprezentanții Gazprom au fost de acord, cu titlu de excepție, să dea curs solicitării și să-i ofere Moldovei un răgaz. „Partea moldovenească recunoaște pe deplin legitimitatea pretențiilor Gazprom și se angajează să achite plățile curente vineri, 26 noiembrie”, a declarat reprezentantul oficial al Gazprom Serghei Kuprianov.Pe 22 noiembrie, ”Gazprom” a declarat că în Moldova ar putea fi deconectată de la gaz în 48 de ore.Declarația a fost făcută în contextul în care ”Gazprom” a amintit că termenul de achitare expiră astăzi, însă plățile curente pentru gaze încă nu au fost făcute.Gazprom este extrem de dezamăgit de felul în care Chișinăul își îndeplinește obligațiunile contractuale, a anunțat luni seară reprezentantul oficial al concernului rus Serghei Kupriano, la postul TV ”Rossia 24”. Potrivit lui, Moldova trebuia să achite facturile pentru livrările curente până în data de 22 noiembrie.“Având în vedere situația complicată economică și financiară în care se află Moldova, conducându-se de dorința de a păstra pentru Moldova capacitatea de a face față plăților pe termen lung în raport cu Gazprom, dar și de poziția președintelui Rusiei, la care partea moldoveană a apelat în repetate rânduri cu rugămintea de a contribui la soluționarea problemei, Gazprom a luat decizia de a semna contractul practic în condițiile propuse de partea moldoveană, dar cu o clauză esențială și importantă: Moldova va achita în termen în măsură deplină plățile curente la gaz”, a declarat Kuprianov.“Astăzi, 22 noiembrie, a expirat termenul plății curente. Plata nu a fost efectuată. Dat fiind această situație, Gazprimi, în conformitate cu prevederile contractului, anunță partea moldovenească că, peste 48 de ore, livrările de gaz către Moldova vor fi sistate”, a mai menționat Serghei Cuprianov.Moldovagaz mizează pe sprijinul autoritățilorMoldovagaz a confirmat oficial, printr-un comunicat de presă, recepționarea notificări din partea Gazprom, din data de 22 noiembrie 2021, cu privire la posibila sistare a livrărilor spre țara noastră, în termen de 48 de ore, în condițiile neefectuării plăților pentru livrările curente de gaze naturale pentru lunile octombrie și noiembrie 2021.Moldovagaz anunță că “obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 dolari per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 dolari per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 dolari per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020”.Moldovagaz afirmă că “în acest moment, se lucrează în continuare pentru a rezolva această situație”.Totodată, Moldovagaz anunță că mizează pe sprijinul autorităților Republicii Moldova în soluționarea problemei.„Ne exprimăm încrederea că cu sprijinul autorităților de stat ale Republicii Moldova această problemă va fi rezolvată în cel mai scurt timp”, anunță Moldovagaz în comunicatul său de presă.Vicepremierul Andrei Spînu a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă că problema gazului va fi soluționată joi.Contractul de livrare a gazelor între Moldovagaz și GazpromContractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.Contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.În perioada 21-22 octombrie, viceprim-miniștrii moldoveni Vlad Kulminski și Andrei Spînu au avut prima rundă de negocieri cu privire la contractul pentru gaze cu șeful adjunct al Administrației Prezidențiale Dmitri Kozak, directorul general al SRL ”Gazprom Export” Elena Burmistrova și ministrul rus al Energiei Nikolai Șulginov . Părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere.

