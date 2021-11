https://sputnik.md/20211124/moldova-gaze-naturale-depozitele-romania-46689329.html

Moldova va stoca gaze naturale în depozitele din România? Ce spune Popescu

Popescu a discutat la București despre posibilitatea stocării rezervelor de gaze naturale în depozitele din România

2021-11-24T18:40+0200

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d790cd431063971dccc6578e1b0ba08.jpg

CHIȘINĂU, 24 nov – Sputnik. Republica Moldova ar putea stoca gaze naturale în depozitele din România. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe, Nicu Popescu, în cadrul unei conferințe de presă. Popescu a declarat că subiectul a fost abordat în cadrul vizitei sale de ieri la București, unde a semnat Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-Republica Moldova.Ministrul de Externe susține că în prezent România are capacitate liberă de depozitare a gazelor naturale de 30 la sută, ceea ce ar permite încă stocarea gazelor naturale. Potrivit lui Popescu, măsura respectivă este necesară pentru că Republica Moldova are nevoie de soluții pentru a asigura securitatea energetică a țării.Anterior s-a anunțat că Republica Moldova ar putea în viitor stoca gaze naturale și în depozitele subterane din Ucraina. Amintim că în această toamnă Republica Moldova a avut parte de o criză a gazelor. Asta după ce contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.Contractul de livrare a gazelor cu concernul rus Gazprom a expirat pe 30 septembrie. Acesta a fost prelungit cu încă o lună, până pe 31 octombrie. Țara noastră achită pentru gazul livrat un preț de piață de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi.În perioada 21-22 octombrie, viceprim-miniștrii moldoveni Vlad Kulminski și Andrei Spînu au avut prima rundă de negocieri cu privire la contractul pentru gaze cu șeful adjunct al Administrației Prezidențiale Dmitri Kozak, directorul general al SRL ”Gazprom Export” Elena Burmistrova și ministrul rus al Energiei Nikolai Șulginov . Părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere.Totodată, Moldova a început să caute surse alternative de furnizare a combustibilului albastru în țară. Pe 25 octombrie, Moldova a făcut prima achiziție de gaze de la alt furnizor decât Gazprom: a fost semnat un contract pentru achiziția de probă a un milion de metri cubi de gaz de la PGNiG din Polonia. În cursul săptămânii, Moldova a achiziționat gaz de asemenea de la compania olandeză Vitol, de la compania elvețiană DXT Commodities și de la Naftogaz din Ucraina.A doua rundă de negocieri cu Gazprom a avut loc în perioada 27-29 octombrie. La discuțiile cu șeful Gazprom, Alexei Miller, Republica Moldova a fost reprezentată de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu și de președintele Consiliului de Administrare al SA Moldovagaz Vadim Ceban. Părțile au reușit să ajungă la un acord cu privire la prelungirea contractului de furnizare a gazelor în condițiile propuse de partea moldovenească. S-a ajuns și la un acord privind efectuarea unui audit al datoriei istorice a companiei Moldovagaz față de Gazprom.Gazprom a anunțat despre o posibilă sistare a livrării de gaze pentru MoldovaTotuși, pe 22 noiembrie, ”Gazprom” a declarat că în Moldova ar putea fi deconectată de la gaz în 48 de ore.Gazprom este extrem de dezamăgit de felul în care Chișinăul își îndeplinește obligațiunile contractuale, a anunțat luni seară reprezentantul oficial al concernului rus Serghei Kupriano, la postul TV ”Rossia 24”. Potrivit lui, Moldova trebuia să achite facturile pentru livrările curente până în data de 22 noiembrie.“Având în vedere situația complicată economică și financiară în care se află Moldova, conducându-se de dorința de a păstra pentru Moldova capacitatea de a face față plăților pe termen lung în raport cu Gazprom, dar și de poziția președintelui Rusiei, la care partea moldoveană a apelat în repetate rânduri cu rugămintea de a contribui la soluționarea problemei, Gazprom a luat decizia de a semna contractul practic în condițiile propuse de partea moldoveană, dar cu o clauză esențială și importantă: Moldova va achita în termen în măsură deplină plățile curente la gaz”, a declarat Kuprianov.“Astăzi, 22 noiembrie, a expirat termenul plății curente. Plata nu a fost efectuată. Dat fiind această situație, Gazprimi, în conformitate cu prevederile contractului, anunță partea moldovenească că, peste 48 de ore, livrările de gaz către Moldova vor fi sistate”, a mai menționat Serghei Cuprianov.Moldovagaz mizează pe sprijinul autoritățilorMoldovagaz a confirmat oficial, printr-un comunicat de presă, recepționarea notificări din partea Gazprom, din data de 22 noiembrie 2021, cu privire la posibila sistare a livrărilor spre țara noastră, în termen de 48 de ore, în condițiile neefectuării plăților pentru livrările curente de gaze naturale pentru lunile octombrie și noiembrie 2021.Moldovagaz anunță că “obligațiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 Moldovagaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 dolari per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 dolari per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiția a unui preț mediu anual de achiziție de 148,61 dolari per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020”.Gazprom îi dă un răgaz Moldovei până vineriTotuși, astăzi concernul rus Gazprom a anunțat că acceptă să mai aștepte puțin până când Moldova va lichida restanțele la plata gazului. Asta după ce Moldova s-a adresat Gazpromului cu rugămintea de a nu sista livrarea gazelor la miezul nopții și a promis să efectueze plățile restante pentru octombrie și jumătate din luna noiembrie.„Gazprom, dând dovadă de bunăvoință și înțelegere față de situația dificilă cu care se pot confrunta în acest caz cetățenii Moldovei, a fost de acord cu această solicitare. (...) Gazprom mizează pe îndeplinirea absolută a obligațiilor sale contractuale în viitor și pe efectuarea plăților curente la timp”, a mai spus Kuprianov.

