https://sputnik.md/20211124/republica-moldova-se-imprumuta-din-nou-unde-vor-fi-cheltuiti-banii-46684215.html

Republica Moldova se împrumută din nou: Unde vor fi cheltuiți banii

Republica Moldova se împrumută din nou: Unde vor fi cheltuiți banii

Alte 150 de milioane de euro ar putea împrumuta Republica Moldova de la Banca Europeană de Investiții. 24.11.2021, Sputnik Moldova

2021-11-24T16:50+0200

2021-11-24T16:50+0200

2021-11-24T16:50+0200

economie

drum

drum național

taxa de drum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563560_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88477c5743667ef4d4671e55192169b7.jpg

CHIȘINĂU, 24 nov - Sputnik. Încă 150 de milioane de euro ar putea să împrumute Republica Moldova. Banii sunt prevăzuți pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV”. Cabinetul de Miniștri a aprobat Hotărârea privind inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuiaConceptul Proiectului „Moldova drumuri IV”, care este o continuare logică a proiectelor anterioare în cadrul cărora au fost reabilitate și construite circa 500 de kilometri de drumuri naționale din rețeaua prioritară, include un șir de proiecte, parte a Planului prioritizat de acțiuni din Strategia menționată. În prima secțiune a Proiectului „Moldova drumuri IV” este prevăzută lansarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a următoarelor sectoare de drumuri: Pentru sectoarele de drumuri nominalizate au fost elaborate studii de fezabilitate și documentația de proiect, astfel procedurile de achiziționare a lucrărilor vor fi lansate imediat după aprobarea finanțării acestora.Proiectul Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții are drept scop contractarea unui împrumut în valoare totală de 150 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o cofinanțare a Proiectului în cuantum de 50%. A doua parte a sumei va fi negociată cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Concomitent Contractul de finanțare presupune și o alocare în formă de împrumut nerambursabil de zece milioane de euro din sursele „Emerging Advisory and Technical Assistance Facility for Eastern Partnership Investment in Connectivity („EPIC”)”. În hotărârea Guvernului este specificat că pentru realizarea Programului care presupune realizarea proiectelor de reabilitare, modernizare și construcție a drumurilor naționale este necesară atragerea surselor de finanțare din extern, Contractul de finanțare urmând a fi negociat și ulterior semnat și ratificat conform prevederilor cadrului normativ.

https://sputnik.md/20211124/gazprom-livrare-gaz-moldova-46683698.html

https://sputnik.md/20211124/peste-zece-milioane-scoase-din-fondul-de-rezerva-46671662.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

drum, drum național, taxa de drum