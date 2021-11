https://sputnik.md/20211124/restaurante-chisinau-cod-portocaliu-46670815.html

Cum vor activa restaurantele în urma instituirii în Chișinău a Codului Portocaliu

Cum vor activa localurile și restaurantele după instituirea în Chișinău a Codului Portocaliu de alertă epidemiologică. Iacă ce prevede aceasta.

2021-11-24T19:40+0200

societate

restricții

coronavirus

covid-19

horeca

știri din moldova

CHIȘINĂU, 24 nov – Sputnik. Măsurile de protecție anti-COVID în localurile și restaurantele din Chișinău au fost relaxate. Cel puțin asta reiese din decizia de ieri a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, care a scos Capitala din Cod Roșu de alertă epidemiologică și a plasat-o în Cod Portocaliu.Astfel, potrivit prevederilor Codului Portocaliu elaborat de către specialiștii în sănătate din Republica Moldova, unitățile de alimentație publică își vor organiza activitatea la capacitate maximă în spațiile exterioare, iar în cele interioare în baza uneia dintre opțiuni:Totodată, organizarea de evenimente private, precum nunți, botezuri, mese festive, va fi permisă cu participarea a cel mult 200 de persoane în spații interioare sau 250 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 prevăzut la pct. 5 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.Deși decizia privind relaxarea restricțiilor în sectorul HoReCa nu a fost publicată în hotărârea din 23 noiembrie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, asta se subînțelege din includerea municipiului Chișinău în Codul Portocaliu de alertă epidemiologică.Ieri, înainte de a fi făcută publică hotărârea integrală a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, primarul general, Ion Ceban, a anunțat că în sectorul HoReCa vor fi relaxate măsurile anti-COVID.În data de 22 noiembrie, Asociația ”MĂR” a plasat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a comunicat că se așteaptă la stabilirea Codului Portocaliu de alertă epidemiologică în Capitală.Amintim că de ieri Chișinăul se află sub Cod Portocaliu de alertă epidemiologică. În acest context vor fi relaxate unele măsuri anti-COVID pe teritoriul Capitalei.Ceban a ținut să precizeze că, din 1 decembrie, teatrele și sălile de concert vor reveni la regim obișnuit de lucru, cu păstrarea normelor de siguranță și cu prezentarea certificatului COVID-19.Potrivit ultimelor date prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în prezent cinci localități se află sub Cod Verde de alertă. Codul Portocaliu este instituit în municipiile Chișinău și Bălți, dar și raioanele Anenii Noi, Basarabeasca, Ialoveni și Șoldănești.Totodată, raioanele Briceni, Cantemir, Telenești, Florești și Hâncești au fost trecute la Codul Verde. În celelalte regiuni ale țării este valabil ”Codul Galben”.În prezent, alerta Cod Roșu de COVID-19 este menținută doar în regiunea transnistreană.Pandemia de COVID-19 nu este singurul obstacol în fața sectorului HoReCa. În data de 12 noiembrie reprezentanții sectorului au solicitat ajutor din partea autorităților după ce tariful la gaz s-a majorat de peste două ori. Aceștia au anunțat că vor fi nevoiți să majoreze prețurile la serviciile prestate pentru a putea acoperi cheltuielile pentru gaz.

