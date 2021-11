https://sputnik.md/20211125/sarbatori-iarna-chisina-programul-evenimentelor-46717164.html

Magia sărbătorilor de iarnă va cuprinde Chișinăul și în acest an: Programul evenimentelor

Magia sărbătorilor de iarnă va cuprinde Chișinăul și în acest an: Programul evenimentelor

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a povestit cum vor fi organizate sărbătorile de iarnă în acest an.

2021-11-25T14:00+0200

2021-11-25T14:00+0200

2021-11-25T14:00+0200

societate

chișinău

crăciun

sărbători de iarnă

anul nou

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/04/32752281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eda3e6caad30030521d01c3d1d44d268.jpg

CHIȘINĂU, 25 nov – Sputnik. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, autoritățile din Chișinău au pregătit un program cultural-artistic.Astfel, din 1 decembrie, în toate sectoarele Capitalei vor fi desfășurate diferite evenimente dedicate sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, cu păstrarea distanței sociale și a normelor impuse de pandemia COVID-19.La 1 decembrie, lângă Arcul de Triumf va fi inaugurat Pomul de Crăciun. Evenimentul va începe la ora 17:15. Tot acolo va fi amenajat un orășel de Crăciun.Totodată, în fiecare sector au fost stabilite mai multe locații unde vor fi amenajate zone pentru locuitorii și vizitatorii Capitalei, cu brazi, figurine și diverse elemente decorative. De asemenea, vor fi împodobite aleile, scuarurile, străzile principalele, dar și trotuarele.Edilul-șef a mai anunțat că pe teritoriul Chișinăului au fost identificate mai multe locații unde vor fi organizate târgurile de Crăciun.În PMAN sau în Scuarul Catedralei, a mai menționat Ceban, ar putea fi instalat un carusel făcut de un conațional de-al nostru, cu toți protagoniștii poveștilor pe care le avem. Ce ține de patinoarul instalat tradițional în Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile locale sunt actualmente în discuții.Pentru noaptea dintre ani, autoritățile locale nu au preconizat un program special în Piața Marii Adunări Naționale.Între timp, în parcul Catedralei Metropolitane este în plină desfășurare instalarea bradului de Crăciun. Și în acest an vom avea un pom artificial. După ce va fi asamblat, acesta va fi decorat cu globuri și luminițe.Anul trecut, din cauza restricțiilor, inaugurarea Pomului a fost diferită de evenimentele din anii precedenți. Puțini oameni s-au avântat să vadă bradul împodobit din centrul Capitalei. Cei prezenți au venit cu familia și au încercat să păstreze distanța socială. Lângă brad nu s-a instalat nici scena tradițională, unde an de an la inaugurare evoluau copii, dar și artiști.Din cauza pandemiei, în perioada sărbătorilor de iarnă 2020-2021 au lipsit tradiționalele târguri de Crăciun. Așa că în scuarul Catedralei nu au fost de găsit tarabele cu vin fiert, plăcinte, dar și suvenire.

https://sputnik.md/20211124/alerta-cod-portocaliu-in-chisinau-ce-a-decis-comisia-municipala-46664118.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marina Goncearuc https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

chișinău, crăciun, sărbători de iarnă, anul nou, știri din moldova