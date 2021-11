https://sputnik.md/20211125/transport-chisinau-microbuze-46711218.html

Transportatorii amenință cu grevă generală: Zeci de microbuze, în fața Guvernului

Zeci de transportatori au venit astăzi cu microbuzele în Piața Marii Adunări Naționale ca să protesteze

CHIȘINĂU, 25 nov - Sptutnik. Transportatorii susțin că nu ramura în care activează este practic pusă la pământ, după ce combustibilul s-a scumpit simțitor în ultimul an, numărul pasagerilor a scăzut din cauza pandemiei, iar șoferii abandonează profesia și pleacă peste hotare. Ei afirmă că pentru a acoperi toate cheltuielile ar fi nevoie de dublarea tarifelor pentru călătorie, dar își doresc în loc de asta să obțină de la guvern alte facilități, pentru a nu pune presiune pe călători. Să li se întoarcă acciza pentru motorină și TVA-ul. Transportatorii mai spun că foarte mulți șoferi se concediază, din cauza salariilor modeste. „Noi rămânem practic fără șoferi. O treime sunt pensionari. Nu avem niciun tânăr sub 30 de ani. Șoferii nu pot supraviețui. Pleacă peste hotare. Deși noi până nu demult am auzit și ni s-a promis că vom trăi așa de bine. Călătorii au scăzut. Și totul se scumpește. Noi nu suntem împotriva poporului. Noi nu vrem să ridicăm tariful, dar să ne dea ceva facilități. Nu avem încotro deja”, a spus un operator de transport.Cei care au ieșit astăzi la protest spun că reprezentanții guvernării nu reacționează la revendicările lor. Ei afirmă că dacă nu vor fi adoptate măsuri în favoarea lor vor intra în grevă generală. „Situația în domeniul nostru este alarmantă. Sunt niște cheltuieli pe combustibil care în ultimul an s-au majorat cu aproape 40%. S-au majorat asigurările. S-au majorat prețurile la piesele de schimb și pe fonul acestor majorări avem o situație de pandemie și oamenii nu mai călătoresc. Fluxul de călători s-a redus simțitor.Anterior, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a expediat un demers către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în special ministrului Andrei Spînu, în care solicită intervenția autorităților și majorarea tarifelor pentru călătorii.Potrivit transportatorilor, ultima dată, tariful pentru călătoriile în transport a fost modificat la sfârșitul anului 2019 atunci când s-a stabilit un preț de 60 de bani pentru un kilometru.În context, reprezentanții APOTA au precizat că în prezent, transportatorii activează cu tariful de 0,6 lei/km care este doar cu doi bani mai mare decât tariful stabilit prin raportul de expertiză la situația din august 2012, iar la baza calculelor a stat: motorina de 15,6 lei/litru și salariul șoferului de 1 200 lei/lunar. Astfel, reieșind din scumpirile în lanț care au loc în această perioadă, transportatorii spun că au ajuns în impas.Vicepremierul Andrei Spînu a declarat anterior că transportatorii care au anunțat proteste solicită dublarea tarifelor."Suntem într-o comunicare permanentă cu transportatorii. Ce ei nu au spus transportatorii este că vor dublarea tarifului, uneori chiar mai mult. Ei cer peste un leu și ceva. Până nu voi avea calcule și informații, eu personal nu voi semna nicio majorare de tarif. Tarife din pod în baza unor calcule nejustificate nu vor avea loc", a declarat Spînu.

