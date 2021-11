Vernidub, despre jocul ”Sheriff-ului” împotriva ”Real Madrid”

https://sputnik.md/20211125/vernidub-meci-sheriff-real-madrid-46704364.html

În opinia antrenorului ”Sheriff” calitatea jocului în meciul de la Tiraspol a fost mult mai bună decât la întâlnirea de la Madrid.

CHIŞINĂU, 25 nov - Sputnik. Jucătorii de la ”Sheriff” Tiraspol, în pofida înfrângerii, au jucat mai bine decât în ​​timpul meciului victorios cu ”Real” pe stadionul ”Santiago Bernabeu” din Madrid. Declarația a fost făcută de antrenorul echipei de la Tiraspol, Iuri Vernidub, în conferința de presă de după meci.Potrivit antrenorului principal al galben-negrilor, el nu poate să spună nimic de rău despre jocul lui „Sheriff-ului”, în pofida scorului de 0:3.Totodată, antrenorul echipei tiraspolene nu a avut o opinie prea bună despre arbitrajul meciului.La finalul conferinței de presă, Iuri Vernidub a spus că, în opinia sa, „Sheriff” a demonstrat un joc mai demn la Tiraspol decât în ​​meciul său triumfal de la Madrid.„Calitatea jocului pe care l-am arătat astăzi, am impresia, a fost mai bună decât la Madrid, atunci când am câștigat. Suntem în „primăvara europeană” - acesta este un mare plus pentru clubul „Sheriff”, - a spus Vernidub.Real Madrid a învins cu 3-0 echipa ”Sheriff” Tiraspol în turul cinci din faza grupelor Ligii Campionilor. Meciul a avut loc miercuri la Tiraspol.Tot miercuri, ceva mai devreme, ”Inter” Milano a învins pe propriul teren echipa ”Șahtior” Donețk cu scorul de 2-0.Astfel, după cinci runde, ”Real” conduce în Grupa D cu 12 puncte, ”Inter” este pe locul doi (10 puncte), ”Sheriff” rămâne pe locul trei (6 puncte), iar ”Șahtior” încheie clasamentul intermediar (1 punct).În ultima rundă a fazei grupelor, ”Real” și ”Inter” vor concura pentru primul loc la Madrid, pe 7 decembrie, iar ”Șahtior” va găzdui ”Sheriff-ul” la Kiev în aceeași zi.”Real” și ”Inter” au ajuns deja în play-off-ul Ligii Campionilor, iar campioana actuală a Moldovei va juca în barajul Europa League. În conformitate cu noile reguli ale competiției, opt echipe secunde în grupa Europa League și opt cluburi care au încheiat pe locul trei în Liga Campionilor se vor întâlni în această etapă.Tragerea la sorți va avea loc pe 13 decembrie la Nyon. Play-off-urile Europa League sunt programate pentru 17 și 24 februarie 2022.

