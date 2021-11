https://sputnik.md/20211126/oms-noua-tulpina-covid-19-rezistenta-la-vaccinuri-46761732.html

OMS: Noua tulpină COVID-19 ar putea fi rezistentă la vaccinuri

OMS a emis o decizie cu privire la noua tulpină de coronavirus: este îngrijorătoare și ar putea fi rezistentă la vaccinuri.

BUCUREȘTI, 26 nov – Sputnik. Organizația Mondială a Sănătății a emis o decizie în urma unei ședințe extraordinare de vineri prin care clasifică noua variantă a coronavirusului drept îngrijorătoare, potrivit unei declarații a Oficiului Federal Elvețian de Sănătate Publică.“Varianta coronavirusului B.1.1.529, descoperită recent, provoacă îngrijorări. Are mai multe mutații decât cunoaște știința despre alte variante, care provoacă îngrijorări”, este menționat în comunicat.Există probabilitatea că vaccinurile vor fi mai puțin eficiente împotriva acestei tulpini, a specificat instituția. Potrivit specialiștilor, acesta este mai contagios decât Delta, care predominase în lume.Anterior, savanții din Marea Britanie au avertizat în privința apariției în Botswana a unei tulpini a coronavirusului care conține 32 de mutații. Mulți dintre ei susțin că acesta este mai contagioasă și are o rezistență înaltă față de vaccinuri, are mai multe modifică în proteina spike decât alte variante ale COVID-19.Institutul Național Sud-African de boli infecțioase a confirmat ulterior că noua tulpină a fost descoperită în Africa de Sud, fiind înregistrate 22 de cazuri de infectare. Potrivit ziarului Financial Times, OMS a convocat vineri o ședință de urgență pentru a discuta despre noua tulpină.

