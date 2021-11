https://sputnik.md/20211126/rusia-franta-bune-relatii-46755020.html

Fost șef de stat major: „Rusia, o țară cu care trebuie să avem bune relaţii”

Rusia este o țară cu care trebuie să avem bune relaţii, are o istorie, a spus într-o emisiune la radio Sputnik France generalul Lanata

BUCUREŞTI, 26 nov – Sputnik, Doina Crainic. Generalul Vincent Lanata, fost șef de stat major al Forțelor Aeriene franceze, a vorbit la radio Sputnik France, în emisiunea jurnalistei Rachel Marsden, despre relaţiile dintre Franţa şi Rusia şi cum ar trebui să se poziționeze Franța în viitor între NATO și Moscova.Vincent Lanata, autorul cărții „La reconquista: la reconquête d'une civilisation perdue” („Reconquista: recucerirea unei civilizații pierdute”) (Éditions Ovadia), este în favoarea unor relaţii bune cu Rusia.„Poziția Franței față de Rusia este complet conciliabilă. Rusia este o țară cu care trebuie să știi cum să relaţionezi. Are propriile probleme, are o istorie și cred că nu ne referim suficient la istorie. Rusia, în istoria ei, a ezitat întotdeauna să accepte că ar putea exista la granițele sale vreo organizație defavorabilă ei. Astăzi din nou este valabil acest lucru. Când vorbim despre intrarea Ucrainei în NATO, de exemplu, acest lucru constituie o linie roșie, se opune total politicii Rusiei”, a comentat Lanata.Chiar dacă Franța este membru fondator al NATO, timp de 30 de ani nu a fost deplin sub autoritatea comandamentelor acesteia. S-a întors acolo „pentru că dorea să participe la operațiuni de menținere a păcii, iar toate operațiunile din lume se desfășoară astăzi sub egida NATO”. Totuşi, fie sub Joe Biden, fie sub Donald Trump, politica americană a fost constantă.„Poziția Statelor Unite este de așa natură încât, în cele din urmă, se opun Europei. Trebuie să fim convinși de acest lucru, pentru că, dacă s-ar desfășura forţele de apărare europeană, fie la nivel confederal, fie federal, ar deveni un bloc antagonist faţă de Statele Unite”, a mai spus Vincent Lanata.

