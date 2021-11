https://sputnik.md/20211126/rusii-vor-moderniza-avionul-de-vanatoare-mig-31-46727462.html

Rușii vor moderniza avionul de vânătoare MiG-31

Rușii vor moderniza avionul de vânătoare MiG-31

Ministrul adjunct al Apărării, Alexei Krivoruciko, a luat cunoștință de modul în care are loc modernizarea avioanelor de vânătoare și interceptare MiG-31 la fabrica de avioane Sokol din Nijni Novgorod.

2021-11-26T06:00+0200

2021-11-26T06:00+0200

2021-11-26T06:00+0200

rusia

modernizare

avion

mig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/17/34494706_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_85d786a4367a98c7c9ad4b3939a06bc8.jpg

CHIŞINĂU, 26 nov - Sputnik. Ministrului adjunct al Apărării, Alexei Krivoruciko, i-au povestit, la la fabrica de avioane Sokol din Nijni Novgorod din Rusia, despr emersul modernizării avionului de vânătoare și interceptare MiG-31.Acum are loc modernizarea capitală a aeronavei, ca aceasta să atingă nivelul modelului MiG-31BM – aceasta este sarcina principală a întreprinderii. Lucrările durează din 2007.Potrivit reprezentanților „Sokol”, modernizarea face posibilă funcționarea practic fără probleme a aeronavei în serviciu.În plus, într-una dintre opțiunile de îmbunătățire a MiG-31, sistemul de control mecanic este schimbat într-un fly-by-wire, pentru care sunt instalate un număr de computere la bord. O astfel de mașină este deja testată.Responsabilii din cadrul fabricii au menționat că, în cadrul înlocuirii importurilor, producția a 99,9 la sută din componente este realizată în Rusia.Potrivit unui reprezentant al întreprinderii, durează mai puțin de un an de la sosirea aeronavei pentru reparare și modernizare până la plecarea acesteia.Krivoruciko a vizitat Fabrica Sokol pe 25 noiembrie ca parte a unei călătorii de lucru la Nijni Novgorod.MiG-31 este un avion de vânătoare și interceptare, dezvoltat în anii 70 ai secolului trecut. Este singurul avion de vânătoare din istoria forțelor aeriene sovietice și ruse, denumit oficial „corabie aeriană”. Este conceput pentru a intercepta și distruge ținte, inclusiv rachete de croazieră și balistice, la altitudini extrem de scăzute, medii și mari în condiții meteorologice simple și dificile. Cele mai recente modificări ale sale sunt MiG-31BM, precum și MiG-31K, care este capabil să transporte racheta hipersonică Dagger.

https://sputnik.md/20211117/rusia-cere-semnarea-unui-acord-care-sa-previna-cursa-inarmarilor-in-spatiu--46464676.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergiu Praporșcic https://cdnn1.img.sputnik.md/img/129/80/1298069_189:0:1370:1180_100x100_80_0_0_6b6d3470cb5e9b43a9b887de0a5b0f04.jpg

modernizare, avion, mig