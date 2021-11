https://sputnik.md/20211128/fost-deputat-proiectul-varsta-pensionare-46754459.html

Fost deputat: Proiectul privind majorarea vârstei de pensionare trebuie revizuit

Un fost deputat PPDA susține că proiectul de lege privind majorarea vârstei de pensionare votat în prima lectură de deputați trebuie să fie revizuit.

CHIȘINĂU, 26 nov - Sputnik. Proiectul de lege privind majorarea vârstei de pensionare ar trebui revizuit. De această părere este fostul deputat al PPDA Liviu Vovc, care și-a exprimat opinia în cadrul unei emisiuni la Radio Sputnik Moldova.Declarația a fost făcută în contextul în care joi deputații au votat în prima lectură un proiect de lege care egalează vârsta de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților.Potrivit lui Vovc, proiectul nu a fost consultat cu specialiștii în domeniu și are nevoie de unele îmbunătățiri.Un aspect important la care trebuie să se atragă atenția înainte de a fi majorată vârsta de pensionare, ar trebui să fie calculată speranța la viață în Republica Moldova, susține Vovc."Sper ca la a doua lectură să îmbunătățească proiectul. Ar trebui să fie făcută o analiză pentru că în anul 2020 speranța la viață a scăzut cu un an. Înainte de a majora vârsta de pensionare la 63 de ani ar trebui de făcut un calcul. La moment soluția ar fi suspendarea prevederilor și de a face această analiză. Exemplu s-a dat țările din Uniunea Europeană, dar acolo speranța la viață este mult mai mare", a mai spus Vovc. Membrul Platformei Demnitate și Adevăr susține că autoritățile ar trebui să facă o selecție privind alocare unui ajutor pentru pensionari, ca în cazul persoanelor care primesc compensații la gaz."Nu știu dacă este corect ca să venim cu adaus la cei care au pensii de 10-15 mii de lei sau poate ar trebui de făcut o analiză, așa cum s-a făcut cu compensațiile la gaz. S-ar fi putut face și un calcul la pensionari și de văzut care este media pensiei, iar cei care au 4-5 mii de lei să beneficieze de adausuri ca să aibă un trai decent în Republica Moldova", a menționat Vovc.Amintim că în prezent vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani și șase luni, iar pentru bărbați de 63 de ani.Joi, deputații au votat în prima lectură proiectul de lege care egalează vârsta de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților. Pentru majorarea vârstei de pensionare a femeilor au votat 56 de deputați ai PAS.Potrivit proiectului de lege, începând cu anul viitor, vârsta de pensionare pentru femei va crește treptat, astfel încât până în anul 2028 să ajungă egală cu cea a bărbaților - de 63 de ani. Adică, în fiecare an va crește cu 6 luni.

