De ce femeile din Moldova stau prea mult în concediu de îngrijire a copilului

2021-11-29T19:45+0200

CHIȘINĂU, 29 nov - Sputnik. Lipsa creșelor determină mamele din țara noastră să stea în concediu de îngrijire a copilului o perioadă mai îndelungată, iar acest lucru afectează atât activitatea femeilor, cât și economia țării. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, în studioul Sputnik Moldova. Totodată, ministrul a precizat că această problemă trebuie soluționată cât mai curând, astfel ca femeile să aibă cu cine lăsa copilul și să revină rapid în câmpul muncii. În context, ministrul a menționat că indemnizațiile lunare vin să compenseze problema lipsei creșelor, iar autoritățile lucrează deja în această direcție. O altă problemă sesizată de ministrul Muncii este că în țara noastră nu a fost reglementată activitatea bonelor. În context, Spatari a precizat că un proiect de lege în acest sens este pe ordinea de zi a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. „Trebuie să revedem acest standard, poate să revedem niște mecanisme fiscale ca să stimulăm dezvoltarea acestor servicii de îngrijire a copiilor. Aceste creșe private, aceste servicii de bone trebuie să fie certificate, ca să știi că ai angajat o persoană cu un contract, ai o bonă care știe să stea cu un copil, are niște obligații, are niște responsabilități și răspundere. Trebuie să fie o reglementare foarte strictă a acestor responsabilități și e o muncă interministerială”, a precizat ministrul.Ministrul a mai declarat că în țară se atestă și o criză demografică. Spatari susține că indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată cu 600 de lei și va fi de peste 10 mii de lei, dar nu crede că problema demografică din țară depinde de indemnizațiile oferite de stat la nașterea unui copil. Amintim că în prezent vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani și șase luni, iar pentru bărbați de 63 de ani.Potrivit proiectului de lege, începând cu anul viitor, vârsta de pensionare pentru femei va crește treptat, astfel încât până în anul 2028 să ajungă egală cu cea a bărbaților - de 63 de ani. Adică, în fiecare an va crește cu 6 luni.

