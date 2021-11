Greva generală a avocaților: Va fi sau nu declanșată

„Noi achităm de fapt ca și un oricare alt funcționat, chiar dacă nu beneficiem de toate garanțiile sociale. Sunt în jur de 70% din avocați care primesc sub suma de o sută de mii de lei anual, iar 27 de mii de lei contribuție este o sumă prea mare. Nu fiecare persoană din acest domeniu își permite să achite acești bani. Noi suntem cetățeni ai acestei țări, suntem în interiorul societății și toate bolile, problemele, stituația economică dificilă ne afectează în același mod. Pandemia, de exemplu, a afectat familia mea în cel mai crunt mod. Am ajuns într-un moment când și eu, și soția mea stam acasă, fără muncă. Am ajuns că nu aveam cu ce achita facturile”, a explicat Mărgineanu.