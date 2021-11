https://sputnik.md/20211130/factorul-fricii-omicron-a-prabusit-petrolul-si-urmeaza-rubla-46834597.html

Factorul fricii: ”Omicron” a prăbușit petrolul și urmează rubla

Frica față de posibilele efecte ale noii tulpini ”omicron” creează panică pe piețe și provoacă prăbușirea prețurilor la petrol.

Petrolul s-a ieftinit cu zece dolari: până la un nivel minim pentru două luni. Cotațiile au scăzut din cauza noii tulpini de coronavirus. Dacă aceasta se va dovedi a fi una periculoasă, lumea riscă să se confrunte cu noi restricții dure, prin urmare, se va reduce inevitabil cererea pentru resurse energetice. O “vinere neagră” a venit și la burse: investitorii vând hârtiile de valoarea ale companiilor mari. Urmează reuniunea OPEC+ - exportatorii vor trebui să decidă dacă este necesară o ajustare a extracției.Prea scumpLa mijlocul lui noiembrie Brent era tranzacționat la un preț de 82 de dolari pentru un baril, ceea ce nu le convenea consumatorilor cheie. Din ianuarie, benzina în SUA s-a scumpit de la 0,62, până la 0,83 de dolari pentru un litru, atingând un nou record pentru ultimii șapte ani. Americanii au acuzat OPEC+. Acum, în fiecare lună, cartelul sporește producția zilnică cu 400 de mii de barili, revenind treptat la normă după una dintre cele mai mari reduceri din istorie de anul trecut.Washingtonul și-a deschis rezervele strategice de petrol pentru a reduce prețurile. Intervențiile și vânzarea unei părți a rezervelor americane au fost solicitate de China, Japonia, India și Coreea de Sud. Știrea despre cele 70 de milioane de barili suplimentari care ar putea ajunge pe piață au coborât prețul Brent sub 80.”Omicron” însă i-a speriat atât de mult pe toți încât pe 26 noiembrie Brent a ajuns la prețul de 72, cea mai mare prăbușire în decurs de o singură zi din aprilie 2020.Vinerea neagră a venit și pentru burse. În SUA, Dow Jones a pierdut 2,53 la sută, Nasdaq Composite - 2,23. Bursa din Moscova a căzut cu 3,5.Chiar dacă luni cotațiile și-au revenit un pic, marți costul petrolului din Marea Nordului a scăzut din nou. La minimul sesiunii de tranzacționare din 30 noiembrie contractele de livrare în februarie 2022 s-au ieftinit la 70,62 dolari pe baril, pierzând pentru moment 3,8 la sută.Recent Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că ”omicron” reprezintă un risc sporit de răspândire a infecției, inclusiv printre cei care au fost deja bolnavi. Însă organizația a recunoscut că nu există deocamdată date despre noua tulpină. Totodată, directorul general al Moderna, Stéphane Bancel, a declarat că este puțin probabil ca vaccinurile existente împotriva coronavirusului să fie la fel de eficiente împotriva noii variante.Israelul și Singapore au restricționat deja comunicațiile aviatice cu unele state din Africa. Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și Olanda au renunțat la zboruri în șase țări ale continentului, până când experții vor studia proprietățile noului mutant. Închiderea frontierelor, turbulențele logistice – toate acestea duc la încetinirea redresării economiei mondiale. Și, respectiv, la reducerea cererii pentru resursele energetice.Piața a reacționat conform celor mai pesimiste scenarii din cele posibile. Vânzarea rezervelor și o potențială creștere a producției riscă să provoace o nouă prăbușire a cotațiilor, menționează Kiril Tacennikov, directorul Departamentului analitic al băncii de investiții Sinara.Mingea e în terenul OPEC+Deocamdată nu este clar cum va proceda OPEC+. Actualul plan presupune o creștere a producției din ianuarie. Ministrul Energiei al Arabiei Saudite, Abdulaziz bin Salman Al Saud, a anunțat că nu este îngrijorat în privința influenței tulpinii ”omicron” asupra pieței energetice. Totodată, el a refuzat să comenteze planurile cartelului.Potrivit vicepremierului rus Aleksandr Novak, Moscova nu crede că sunt necesare niște măsuri de urgență. Iar partenerii de alianță nu s-au consultat cu ea.“Petroliștii erau îngrijorați mai mult de presiunile asupra pieței prin deschidere rezervelor strategice ale SUA și ale aliaților lor. Foarte probabil, noua tulpină va determina o revizuire a pozițiilor la următoarea reuniune”, consider Artiom Arzamasțev, directorul companiei “Edinîi brocker”.“Dacă la reuniunea OPEC+ din 2 decembrie planurile vor suferi schimbări, petrolul ar putea depăși din nou 80 de dolari pentru un baril. Însă SUA, cel mai probabil, va continua să-și elibereze rezervele: urmează alegeri pentru Congres și democrații au nevoie de o reducere a prețurilor la benzină pentru a-și păstra majoritatea”, susține Olga Veretennikova, vicepreședintele companiei analitice Borsell.În opinia analiștilor, OPEC+ va prefera să acționeze cu circumspecție: spre exemplu, vor reduce de două ori creștere producției sau o vor reduce la zero pentru o perioadă nedeterminată. Dacă noua tulpină va fi declarată periculoasă, nu se va întâmpla nimic ieșit din comun.Din păcate, rubla nu va deveni mai stabilă. Pe fundalul prăbușirii de vineri, moneda rusească s-a devalorizat până la 75,92 pentru un dolar și 85,69 pentru un euro. Sperând într-o “blândețe” a ”omicronului”, acțiunile și petrolul și-au recuperat pe 29 noiembrie o parte din pierderile suportate. Rubla, la fel. Însă se păstrează o anumită incertitudine.În opinia lui Andrei Sîrcin, finanțist, director executiv al fondului CARF, petroliștii vor adoptat o poziție expectativă. “Singurul lucru de care se tem toți este că economia mondială nu va reuși să facă față unor cotații de peste 80 de dolari”, menționează el.

