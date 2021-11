https://sputnik.md/20211130/ninsoare-moldova-prognoza-meteo-46826735.html

Prima ninsoare în Moldova: Iată când va cădea - prognoza meteo

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat când vor cădea primii fulgi din această iarnă

CHIȘINĂU, 30 nov - Sputnik. Meteorologii moldoveni au făcut anunțul - iată când va cădea prima ninsoare din această iarnă.Când vor cădea primii fulgiPrimii fulgi din acest an vor cădea în weekendul care vine, potrivit prognozei meteo. Sâmbătă și duminică va ninge, doar că ninsoarea va fi însoțită de lapoviță și va cădea doar în sudul țării.Având în vedere însă că se așteaptă temperaturi cu plus, este puțin probabil că se va așterne un strat de zăpadă. Sâmbătă și duminică se așteaptă între plus 2 și plus 6 grade Celsius în sudul republicii. La nord și în centrul țării cerul va fi variabil, iar precipitații nu se așteaptă.

