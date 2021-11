https://sputnik.md/20211130/tinerele-familii-limiteaza-singur-copil-explicatia-autoritatilor-46826317.html

De ce tinerele familii se limitează la un singur copil: Explicația autorităților

În Republica Moldova există o criză demografică acută. Cu zece mii de copii a scăzut natalitatea în șase ani.

CHIȘINĂU, 30 nov - Sputnik. În Republica Moldova există o criză demografică acută. Dacă în 2014, în țara noastră s-au născut peste 40 de mii de copii, în anul 2020 au venit pe lume puțin peste 30 de mii de copii. Cu zece mii de copii a scăzut natalitatea în șase ani. Precizarea a fost făcută în studioul Sputnik Moldova de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari.Potrivit ministrului, este o problemă destul de gravă, iar motivele sunt mai multe. Printre acestea ar fi emigrarea, pierderea încrederii, îmbătrânirea populației, etc. Totodată, cel mai probabil, este și un ecou al evoluției demografice a anilor '90, începutul anilor 2000. Numărul celor care trebuie să nască copii acum este mic deoarece mic a fost numărul copiilor născuți în acea perioadă.În opinia acestuia, majorarea indemnizațiilor, atât unice cât și a celor lunare, nu ar soluționa problema demografică.„Oamenii nu fac copii pentru a câștiga 200 de lei în plus în fiecare lună sau pentru a câștiga cinci mii de lei atunci când s-a născut copilul. Nici chiar planurile de pensionare nu cred că joacă un rol la decizia de a da naștere unui copil”, a precizat Spătari.Potrivit ministrului, la luarea acestei decizii stau mai degrabă standardele de viață. Dacă acestea sunt decente, iar persoanele au asigurat accesul la servicii a copiilor, atunci acestea ar putea contribui la decizia de a naște. O altă problemă a tinerelor familii, care se limitează la un singur copil ar fi îngrijirea copiilor la vârstă timpurie.Marcel Spătari spune că cea mai eficientă, dar și cea mai costisitoare soluție ar fi să se construiască creșe în toată țara, dar statul nu are bani pentru acest lucru. Ministrul a mai precizat că lipsa creșelor duce la faptul ca femeile din Moldova au un concediu pentru îngrijirea copiilor mai mare decât cele din alte state, iar acest lucru afectează atât activitatea femeilor, cât și economia țării.

