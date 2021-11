https://sputnik.md/20211130/varsta-pensionare-femei-majorata-46833236.html

De ce a fost majorată vârsta de pensionare a femeilor: Răspunsul ministrului Muncii

Ministrul Muncii a explicat de ce a fost nevoie să se ia decizia de a majora treptat vârsta de pensionare a femeilor

CHIȘINĂU, 30 nov - Sputnik. Marcel Spatari a ținut să precizeze în cadrul emisiunii „Atitudini” de la Radio Sputnik Moldova că decizia de egalare a vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților a fost de fapt luată acum câțiva ani, iar guvernul PAS doar implementează politicile elaborate anterior. Declarația a fost făcută în contextul în care Parlamentul a votat săptămâna trecută inițiativa care prevede că începând cu anul viitor, vârsta de pensionare pentru femei, care în prezent este de 59 de ani şi 6 luni, va crește treptat, astfel încât până în anul 2028 să ajungă egală cu cea a bărbaților - de 63 de ani. Adică, în fiecare an va crește cu 6 luni.Oficialul menționat că fondul de pensii este unul limitat și s-a luat decizia ca acesta să fie împărțit altfel. Să zicem că am identificat în buget 2 miliarde de lei. Ce facem cu aceste 2 miliarde? Sau aceste 2 miliarde de lei le distribuim la pensionarii actuali, la cei care au pensii foarte mici ca să-i susținem un pic, sau le lăsăm pensiile foarte mici la pensionari cu vârstă înaintată și acestea 2 miliarde de lei le dăm la pensionarii tineri, de 60-62 de ani, care încă mulți dintre ei pot în continuare munci. Și atunci am luat decizia să alocăm acești bani pentru creșterea pensiilor foarte mici”, a explicat Marcel Spatari.Precizăm că proiectul privind majorarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei a fost votat în prima lectură de Parlament și urmează să fie examinat în lectură finală.

