Avocatul Poporului ar putea demisiona: Iată în ce condiții

Avocatul Poporului, Natalia Moloșag a anunțat că va precăuta posibilitatea să demisioneze din această funcție.

CHIȘINĂU, 1 dec – Sputnik. Avocatul poporului, Natalia Moloșag, a anunțat că „va analiza posibilitatea să demisioneze” din această funcție, dar în anumite condiții.Discuții despre demisia sa din funcție au apărut după ce s-a aflat că Moloșag a angajat în activitatea Oficiului Avocatului Poporului un fost condamnat pentru proxenetism. În context, mai mulți politicieni, dar și societatea civilă au cerut demisia ombudsmanului.Miercuri, 1 decembrie, Moloșag a decis să iasă în fața presei cu anumite explicații. În cadrul unei conferințe de presă, avocatul poporului a recunoscut că a angajat în echipa sa o astfel de persoană și suține că implicarea acestuia în activitatea acestei instituții nu este o greșeală.Potrivit Nataliei Moloșag, Dumitru Godorog, bărbatul condamnat anterior, a fost asistent la Biroul de avocați „Natalia Moloșag” încă din 2018. Asta după un an de la pronunțarea deciziei de condamnare pentru proxenitism.Moloșag susține că, de fapt, a asigurat incluziunea socială a lui Godorog prin implicarea acestuia în acțiuni de interes comunitar. Totodată, Natalia Moloșag a informat că în activitatea Oficiului Ombudsmanului, Godorog activa voluntar în baza unui contract prestări de servicii și nu a avut acces la date cu caracter personal și la acte decizionale.Dar, acesta asista la ședințe și chiar făcea notițe, a mai precizat Moloșag. Ombudsmanul mai spune că Dumitru Godorog ar fi asigurat și protecția și deplasările în teritoriu a avocatului poporului deoarece potrivit Nataliei Moloșag, de la numirea sa în funcție a fost amenințată în repetate rânduri.Întrebată dacă are o relație personală cu Dumitru Godorog, condamnat pentru proxenetism, Moloșag a precizat că nu are nicio relație personală și că are soț și copii.Natalia Moloșag a mai spus presei că este mulțumită de serviciile prestate în calitate de pază de corp a lui Dumitru Godorog, contractul căruia expiră la 31 decembrie.Avocatul Poporului este de părere că a devenit victima unui atac mediatic după ce ar fi depistat mai multe ilegalități la Oficiu. Ea a declarat că fosta conducere ar fi comis mai multe ilegalități, care vor fi transmise organelor de drept pentru intentarea dosarelor penale. Mai mult, Moloșag spune că echipa pe care a găsit-o la Oficiul Avocatului Poporului nu a acceptat-o, deaceea are nevoie de o persoană care să o apere.În context, Moloșag a spus că „va analiza posibilitatea să demisioneze” din această funcție, dar după ce vor fi toate rezultatele controalelor inițiate la Oficiul Avocatului Poporului.

